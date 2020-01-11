Чому український Mcdonald's купує картоплю у Польщі: пояснення гендиректорки

Щодня відвідувачі українського Mcdonald's з’їдають близько 160 тисяч порцій картоплі фрі, тобто 17 тисяч кілограм. Ресторани замовляють картоплю у польського постачальника.

Гендиректорка Mcdonald's Юлія Бадрітдінова в інтерв’ю "Економічній правді" розповіла, що наразі в Україні діє більше 90 ресторанів.

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Гендиректорка наголосила, що польська лінія виробництва "фрі" забезпечує картоплею не тільки Україну, але і половину Європи.

Там (в Польщі – ред. 24 канал) достатні потужності виробництва. Mcdonald's допомогає розвиватися постачальникам. Наприклад, в тій же Польщі колись інвестували багато коштів в завод, окремі лінії якого працюють тільки на Mcdonald's,

– розповіла Бадрітдінова.

Гендиректорка додала, що у Польщі є спеціальний сорт картоплі, щоб "фрі" була довгою, як потрібно. Цей завод справляється з потребами половини Європи.

Юлія Бадрітдінова сказала, що зараз Mcdonald's шукає українського постачальника картоплі, але не для "фрі".

Для картоплі фрі ми найближчим часом не будемо змінювати постачальника, але це буде стосуватися "картоплі по-селянськи", або "картопляних діпів",

– підкреслила вона.

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Що відомо про Mcdonald's? Mcdonald's – американська корпорація, до 2010 року найбільша у світі мережа закладів швидкого харчування. За підсумками 2010 року компанія займає друге місце за кількістю ресторанів у всьому світі після ресторанної мережі Subway.



Станом на кінець 2019 року в 20 містах та 2 селах України діє 93 ресторани.