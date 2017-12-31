Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів

Спочатку про головне – українські суди – це повне лайно. Таке ось нецивілізоване, необ'єктивне, і не за стандартами узагальнення.

В принципі, цю тезу можна називати якою завгодно, є лише одна проблема – вона абсолютно правдива і точна. Не без винятків, але знаєте – ті винятки не змінюють загальної картини аж ніяк.



Ми можемо сумно сміятись над померлим "АвтоПромом" та гнобити українські Lanos або "Славути". Я й сам так роблю. Але Lanos – давайте про це не забувати – не намагались прикидатись автомобілями. Ну в сенсі нормальними автомобілями.

А українські суди претендують на те, ніби вони є місцями, де вершиться правосуддя. Ну таке саме правосуддя, як і в будь-якій іншій країні.

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І при цьому Lanos, на відміну від судів, – виконували базову функцію. Переміщувались із точки А в точку Б. І попри увесь рагульний протекціонізм "УкрАвтоПром" як національного виробника, шкода, яку він наніс економіці, менша, ніж усі втрачені через гнилі суди гроші.

Господи, та кінець-кінцем Lanos навіть вбили менше людей, ніж українські суди.

І я не сумніваюсь, якщо провести соціальне опитування, то більшість людей погодиться з тим, що Lanos здатен їхати. При цьому лише 10% людей вірять у те, що український суд здатен винести правосудне, вибачте за тавтологію, рішення.



І парадокс, якщо вам Lanos не подобається, ви можете притягти собі європейський вживаний Mercedes. Тобто якось викрутитись. Правосуддя – набагато важливіша річ. Але немає жодної можливості притягти вживаного європейського суддю.



Ну точніше як, для вас такої можливості немає.



Але водночас українські олігархи – тобто ті люди, до речі, які безпосередньо відповідальні за мертвонароджене українське правосуддя – вони намагаються ним не користуватись. Як Ляшко, ідеолог упирського закону про "купуй українське" не купує українське, як Васадзе, лихий вітчим українського "АвтоПрому", не їздить на Lanos, так і олігархат, який розбещував українські суди, намагається не вживати створений своїми руками продукт. Ну в тому випадку, коли задача отримати дійсно правосуддя.

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Зараз багато говорять про офшори. Тобто компанії, зареєстровані на Кіпрі, або Віргінських островах, або острові Мен, Ліхтенштейні або ще десь по світу. Офшорна компанія – це невід'ємний атрибут великого бізнесу. І всі в першу чергу вважають, що це для уникнення податків, приховування грошей і таке інше.

Це в значній мірі правда. Але м'яко кажучи не вся.



Знаєте, в чому головна принада офшорної компанії, коли ти займаєшся великим бізнесом? Будь-які суперечки з твоїми партнерами ти зможеш вирішувати у британському суді. В місці, де в тебе реальний шанс на правосуддя. І так, там судитись дорого, ти вкладаєш шалені суми у юристів, але це все одно дешевше, ніж в Україні.

Навіть не тому, що суд в Україні це грошові перегони із заносу судді. Я знаю кілька історій, коли сторони заходили в клінч в перемовинах, йшли до судді, закидали йому однакові пакунки, щоб процес не затягувався і суддя вирішував по справедливості. І всі були щасливі. Але проблема в тому, що телефонний дзвінок з певних кабінетів переважить будь-які гроші.

Тому олігархат вживає британське правосуддя, на яке не має жодного впливу, але при цьому впевнений що й інші такого впливу не мають.

Високий суд Англії арештовує активи Коломойського по всьому світу у справі Приватбанку. І о диво, Коломойський коментує це рішення без жодного матюка. Тихо і ввічливо. Як і пристало коментувати рішення високого суду.



Ігор Коломойський

А Солом'янський районний суд практично в той самий день блокує дії юридичних компаній, які розслідують вивід коштів Коломойським з Приватбанку, коли він ще був у його власності. І робить це за позовом Коломойського звісно.

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Вгадайте, в якій з установ Коломойський бачить суд, а в якій – інструмент? Мало не щодня хтось з чиновників говорить про необхідність врегулювати імпорт авто. Проблема назріла.

Українських автомобілів немає, шансів їх створити найближчим чином немає, їздити на чомусь треба.

Українського правосуддя немає, шансів його створити не більше за українське BMW. А потрібне воно надзвичайно. Подумаймо може про імпорт?