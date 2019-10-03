21:13
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ

      Чому українці дізналися про формулу Штайнмаєра з росЗМІ: пояснення нардепки від "Слуги народу"

      356 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / cynicallviv.com.ua

      До нового року Верховна Рада має ухвалити новий законопроєкт про особливий статус. Варто зауважити, що наразі в Україні діє старий закон, ухвалений ще попередньою владою, і його термін добігає кінця 31 грудня 2019 року. Тож ухвалити новий закон необхідно у будь-якому випадку.

      Нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна зауважила, що наразі невідомо те, як будуть проходити вибори, коли та які повноваження окуповані території можуть отримати.

      Читайте також: Що українці знають про формулу Штайнмаєра: цікаве опитування

      Вона наголосила, що у новому законі будуть прописані всі ті моменти, які хвилюють українців. Також Марина підтвердила, що погодження цієї формули було важливим для того, щоби відбулася зустріч у нормандському форматі. До слова, вона не відбувалася з 2016 року. Вона також додала, що без комунікації лідерів України, Росії, Франції та Німеччини не можуть бути ухвалені рішення по деокупації.

      Не може бути жодних виборів в умовах окупації. Бо ми розуміємо, що вони не будуть демократичними та такими, що відбуваються на умовах українського законодавства. Звичайно, має відбутися деокупація і лише потім можуть бути якісь вибори. Тому президент говорить, що безпекові умови є першочерговими,
      – пояснила Марина.

      На думку нардепки, що комунікація влади та суспільства у питанні формули Штайнмаєра відбулася успішно. Зокрема під час брифінгу Зеленського, де він окреслив ключові елементи.


      План дій, що озвучив президент

      Нагадаємо, зі слів президента усе має виглядати так:

      ► початок розведення військ у Петрівському та Золотому;

      ► зустріч лідерів країн у Нормандському форматі;

      ► набуття чинності закону про особливий статус Донбасу;

      ► проведення виборів за українським законодавством (українсько-російський кордон має контролювати Україна).

      На наступний день після брифінгу президент прибув до парламенту, зібрав керівників та керівниць фракції. Він проговорив з ними та пояснив, що означає формула Штайнмаєра. Потім було засідання з фракцією "Слуга народу". Я не можу сказати, що ми почули більш розширений формат, ніж те, що було на брифінгу. І ми запевнилися у тому, що Україна дійсно ніяких поступок не робить,
      – підкреслила нардепка.

      Ведучий "Політанатомії" Артем Овдієнко пояснив, що українці дізналися про підписання формули з російських каналів. І саме після цього у суспільстві почалася паніка. 

      Згадайте, як ми проводили обмін політв'язнями. Ці питання досить сенсативні. Тому, аби не нашкодити певним процесам, інформація одразу не йде у суспільство. Я розумію, що люди хочу знати. Але нагадаю, щоб обмін політв'язнями відбувся – інформацію замовчували до останнього,
      – заявила Марина Бардіна.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?Оскільки мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.

      Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

      Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.

      blog_ava
      Здорова вага: Супрун назвала ідеальні пропорції тіла
      сьогодні
      11694
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Слуга народу Законодавство Новини України Новини політики Володимир Зеленський Формула Штайнмаєра Окуповані території
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Партія Шарія" та "Опозиційний блок": які партії втратили державне фінансування
      сьогодні , 20:30 "Партія Шарія" та "Опозиційний блок": які партії втратили державне фінансування
      Ірина Поліщук 423
      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      сьогодні , 19:10 Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      Анастасія Кримова 3456
      Коли українці отримають усі державні послуги онлайн і як це працюватиме
      сьогодні , 18:30 Коли українці отримають усі державні послуги онлайн і як це працюватиме
      Альона Чернецька 211
      Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?
      сьогодні , 18:01 Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?
      Антон Голобородько 1090
      Про скандальні звільнення, ремонт доріг та роботу в Раді: ексклюзивне інтерв'ю з Криклієм
      сьогодні , 18:00 Про скандальні звільнення, ремонт доріг та роботу в Раді: ексклюзивне інтерв'ю з Криклієм
      Альона Чернецька 337
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук