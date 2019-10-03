Чому українці дізналися про формулу Штайнмаєра з росЗМІ: пояснення нардепки від "Слуги народу"

До нового року Верховна Рада має ухвалити новий законопроєкт про особливий статус. Варто зауважити, що наразі в Україні діє старий закон, ухвалений ще попередньою владою, і його термін добігає кінця 31 грудня 2019 року. Тож ухвалити новий закон необхідно у будь-якому випадку.

Нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна зауважила, що наразі невідомо те, як будуть проходити вибори, коли та які повноваження окуповані території можуть отримати.

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Вона наголосила, що у новому законі будуть прописані всі ті моменти, які хвилюють українців. Також Марина підтвердила, що погодження цієї формули було важливим для того, щоби відбулася зустріч у нормандському форматі. До слова, вона не відбувалася з 2016 року. Вона також додала, що без комунікації лідерів України, Росії, Франції та Німеччини не можуть бути ухвалені рішення по деокупації.

Не може бути жодних виборів в умовах окупації. Бо ми розуміємо, що вони не будуть демократичними та такими, що відбуваються на умовах українського законодавства. Звичайно, має відбутися деокупація і лише потім можуть бути якісь вибори. Тому президент говорить, що безпекові умови є першочерговими,

– пояснила Марина.

На думку нардепки, що комунікація влади та суспільства у питанні формули Штайнмаєра відбулася успішно. Зокрема під час брифінгу Зеленського, де він окреслив ключові елементи.



План дій, що озвучив президент

Нагадаємо, зі слів президента усе має виглядати так:

► початок розведення військ у Петрівському та Золотому;

► зустріч лідерів країн у Нормандському форматі;

► набуття чинності закону про особливий статус Донбасу;

► проведення виборів за українським законодавством (українсько-російський кордон має контролювати Україна).

На наступний день після брифінгу президент прибув до парламенту, зібрав керівників та керівниць фракції. Він проговорив з ними та пояснив, що означає формула Штайнмаєра. Потім було засідання з фракцією "Слуга народу". Я не можу сказати, що ми почули більш розширений формат, ніж те, що було на брифінгу. І ми запевнилися у тому, що Україна дійсно ніяких поступок не робить,

– підкреслила нардепка.

Ведучий "Політанатомії" Артем Овдієнко пояснив, що українці дізналися про підписання формули з російських каналів. І саме після цього у суспільстві почалася паніка.

Згадайте, як ми проводили обмін політв'язнями. Ці питання досить сенсативні. Тому, аби не нашкодити певним процесам, інформація одразу не йде у суспільство. Я розумію, що люди хочу знати. Але нагадаю, щоб обмін політв'язнями відбувся – інформацію замовчували до останнього,

– заявила Марина Бардіна.

Що передбачає формула Штайнмаєра?Оскільки мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.



Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).



Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.