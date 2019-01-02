Чому українці люблять сало і наскільки воно корисне

Як відомо, щороку українці з'їдають 850 тон свинини, половина з яких сало. Без нього вже багато століть не можливо уявити українську кухню, сало називають – національним наркотиком.

Зняття мораторію на землю прискорило і б розвиток тваринництва, запевняють експерти. Зокрема і свинарства.

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Антоніна Пилюк працює зоотехніком вже 12 років. Нині під її опікою 10 тисяч свиней. Кожній треба приділити увагу, адже тоді вони слухаються і швидше ростуть. З виразом "брудний як свиня" Антоніна категорично не погоджується, каже: "свині – чистоплотні, ніколи не лягають в бруд".



Антоніна працює зоотехніком вже 12 років

За словами Антоніни, їжею символ 2019 року не перебирає. Переважно свинки їдять суміш зернових в сухому вигляді по три з половиною кілограми на день. Коли ж вага тваринки сягає понад сто кілограм – їх продають на м'ясокомбінат.

Так на прилавки до наших магазинів і потрапляє свинина. До речі, її корисність визнають навіть дієтологи і називають панацеєю від усіх хвороб.

Якщо людина хоче довго жити, то їй необхідно регулярне вживати сало. Сало – прекрасний жовчогінний засіб, який покращує роботу печінки, попереджає розвиток жовчно-кам'яної хвороби. А за змістом насичених кислот сало подібне до оливкової олії,

– наголосив дієтолог Борис Скачко.

Для українців навіть сало в шоколаді – давно не екзотика. Скуштувати такий десерт пропонують в єдиному у світі ресторані-музеї "Сало". Такий є у Львові.

"У нас сало подається не просто як їжа, у нас – це витвір мистецтва. Є в нас страви, до яких подаються прикраси, зроблені з сала", – сказала адміністраторка ресторану Романа Григорович.



Сало в шоколаді

Свинина для українців – стратегічний продукт. Саме вона допомогла нашим предкам фізично вижити. Адже турки і татари, грабуючи під час набігів наші міста і села – не чіпали лише свиней і продукти з них. Бо в ісламі, який сповідували нападники – свинина вважається нечистою і не придатною для їжі.

Відтак, кмітливі українці почали вирощувати свиней, що рятувало їх від голодної смерті. А ще натирали салом інші продукти та предмети, тоді нападники їх не чіпали.

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Своїй одвічній годувальниці українці вже відкрили чимало пам'ятників. Найбільше їх на Полтавщині, аж 6.



Декоративні поросята Роза і Федір

А Роза і Федір – мініатюрні декоративні поросята. У них інша функція – вони у людей за домашніх улюбленців. Людмила разом з донькою будуть з ними зустрічати Новий рік. Поросята в догляді не примхливі, дуже люблять гратися з дітьми та гуляти на вулиці. А ще Людмила вірить, якщо зустріти свято із символом Нового року – це принесе лише вдачу.