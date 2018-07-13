Чому українці не такі дурні і бідні, як самі думають: пояснення економіста

Українці – одна з найосвіченіших націй у світі за кількістю людей із вищою освітою. Але мають проблему із можливістю повноцінно використовувати оті навички, які вони здобули.

Таку думку в інтерв’ю 24 каналу висловила доцент Київської школи економіки, консультант Світового банку та Міжнародної організації праці Ольга Купець.

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"Є проблема у тому, що люди з вищою або середньою професійно-технічною освітою не можуть із повною силою ефективно використовувати оті навички, які вони здобули. Тому українці, може, і бідні. Але проблема не в тому, що вони дурні, а в тому, що немає умов, щоб вони працювали ефективно і отримували гідну зарплату", – пояснила вона.

За словами економіста, впливає також той факт, що українці певною мірою мають звичку прибіднятись. "Якщо почитати українську літературу, українці завжди прибіднялись, вважаючи, що вони жили гірше за сусіда, кума чи свата. У порівняльних дослідженнях суб’єктивного щастя та задоволення життям Україна завжди має один із найнижчих показників. Водночас, є багато країн, які набагато бідніші за нас, але люди там в середньому більше задоволені життям", – сказала вона.

Згідно з останньою доповіддю про щастя у світі, Молдова, Таджикистан, Киргизстан, багато бідних африканських і південно-азіатських країн розташовані вище за рейтингом, ніж Україна. Вона посідає 138 позицію серед 156 країн. І це – незважаючи на те, що і за освіченістю, і за ВВП на душу населення, і за індексом людського розвитку в цілому ці країни значно відстають від України, а за індексом багатовимірної бідності, навпаки, випереджають нашу країну,

– сказала Купець.

За її словами, це пов’язано не лише із суто економічними чинниками. Часто сприятливий клімат і релігія позитивно впливають на показники суб’єктивного щастя і задоволення життям. Свобода ЗМІ також має важливе значення у тому, як люди сприймають життя у своїй країні.

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