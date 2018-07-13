10:45
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Чому українці не такі дурні і бідні, як самі думають: пояснення економіста

935 Читать новость на русском
Ольга Купець
Ольга Купець / Facebook

Українці – одна з найосвіченіших націй у світі за кількістю людей із вищою освітою. Але мають проблему із можливістю повноцінно використовувати оті навички, які вони здобули.

Таку думку в інтерв’ю 24 каналу висловила доцент Київської школи економіки, консультант Світового банку та Міжнародної організації праці Ольга Купець.

Читайте також: Від Києва до Чернівців: розміри середньої зарплати в регіонах

"Є проблема у тому, що люди з вищою або середньою професійно-технічною освітою не можуть із повною силою ефективно використовувати оті навички, які вони здобули. Тому українці, може, і бідні. Але проблема не в тому, що вони дурні, а в тому, що немає умов, щоб вони працювали ефективно і отримували гідну зарплату", – пояснила вона.

За словами економіста, впливає також той факт, що українці певною мірою мають звичку прибіднятись. "Якщо почитати українську літературу, українці завжди прибіднялись, вважаючи, що вони жили гірше за сусіда, кума чи свата. У порівняльних дослідженнях суб’єктивного щастя та задоволення життям Україна завжди має один із найнижчих показників. Водночас, є багато країн, які набагато бідніші за нас, але люди там в середньому більше задоволені життям", – сказала вона.

Згідно з останньою доповіддю про щастя у світі, Молдова, Таджикистан, Киргизстан, багато бідних африканських і південно-азіатських країн розташовані вище за рейтингом, ніж Україна. Вона посідає 138 позицію серед 156 країн. І це – незважаючи на те, що і за освіченістю, і за ВВП на душу населення, і за індексом людського розвитку в цілому ці країни значно відстають від України, а за індексом багатовимірної бідності, навпаки, випереджають нашу країну,
– сказала Купець.

За її словами, це пов’язано не лише із суто економічними чинниками. Часто сприятливий клімат і релігія позитивно впливають на показники суб’єктивного щастя і задоволення життям. Свобода ЗМІ також має важливе значення у тому, як люди сприймають життя у своїй країні.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Як знайти хорошу роботу і заробляти більше: інтерв'ю з консультантом Світового банку

Теги: Новини України Мінімальна зарплата Психологія Мотивація Освіта
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1355
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Чоловік помер у підземці Харкова
 16 січня , 13:16
Курс валют на 19 червня: євро зріс, долар – на місці
 19 червня , 08:29
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук