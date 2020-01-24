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      Чому українці отримали менші суми у платіжках: Кабмін розставив усі крапки над "і"

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      У Кабміні роз'яснили, яким чином знизили суми у платіжках / 24 канал

      У Кабінеті міністрів пояснили, яким чином їм вдалося знизити до 30% суми у платіжках. Уряд навіть розмістив відповідну відеопрезентацію.

      Як мовиться на сайті Кабміну, уряду вдалося створити умови для зниження ціни завдяки ухвалення постанови №1082. Цей документ надає право місцевим теплопостачальникам зменшувати розмір плати за теплоенергію та комунальні послуги. У підсумку вже в 124 містах перерахували суми в платіжках.

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      Також тут нагадали, що сума в платіжці залежить від послуги опалення та постачання гарячої води. Послуги централізованого опалення, зі свого боку, складають з:

      • теплової енергії, що включає вартість газу (в середньому 80% у структурі тарифу на тепло);
      • електроенергії,
      • оплати праці;
      • податків/зборів та інших платежів,
      • інших витрат.

      Таким чином, оскільки раніше зменшилася ціна на природний газ – у листопаді 2018 року 1 тисяча кубічних метрів коштували 6235,51 гривні, а у грудні 2019-го – 4276,7 гривні. Також використали менше газу. Саме тому суми в платіжках і стали меншими, пояснюють у Кабміні.

      Щоправда, не всюди розмір знижки є однаковим. Річ у тім, що не всі підприємства використовують виключно газ для опалення. Зокрема, можуть використовувати вугілля, пелети тощо. До прикладу, у Слов’янську на Донеччині місцева ТЕС використовує 98,2% вугілля та лише 1,7% природного газу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Комунальні послуги Фінанси Газ Тарифи на газ Водопостачання Кабінет Міністрів України
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