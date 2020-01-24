Чому українці отримали менші суми у платіжках: Кабмін розставив усі крапки над "і"

У Кабінеті міністрів пояснили, яким чином їм вдалося знизити до 30% суми у платіжках. Уряд навіть розмістив відповідну відеопрезентацію.

Як мовиться на сайті Кабміну, уряду вдалося створити умови для зниження ціни завдяки ухвалення постанови №1082. Цей документ надає право місцевим теплопостачальникам зменшувати розмір плати за теплоенергію та комунальні послуги. У підсумку вже в 124 містах перерахували суми в платіжках.

Радимо ознайомитися! Тарифи на воду для населення у 2020 році: скільки платитимуть українці

Також тут нагадали, що сума в платіжці залежить від послуги опалення та постачання гарячої води. Послуги централізованого опалення, зі свого боку, складають з:

теплової енергії, що включає вартість газу (в середньому 80% у структурі тарифу на тепло);

електроенергії,

оплати праці;

податків/зборів та інших платежів,

інших витрат.

Таким чином, оскільки раніше зменшилася ціна на природний газ – у листопаді 2018 року 1 тисяча кубічних метрів коштували 6235,51 гривні, а у грудні 2019-го – 4276,7 гривні. Також використали менше газу. Саме тому суми в платіжках і стали меншими, пояснюють у Кабміні.

Щоправда, не всюди розмір знижки є однаковим. Річ у тім, що не всі підприємства використовують виключно газ для опалення. Зокрема, можуть використовувати вугілля, пелети тощо. До прикладу, у Слов’янську на Донеччині місцева ТЕС використовує 98,2% вугілля та лише 1,7% природного газу.

Цікаво! Зниження тарифів на газ удвічі: як новий контракт про транзит вплине на Україну

Чому суми в платіжках зменшилися: поянення Кабміну