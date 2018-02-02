Чому українці потрапили в полон у Лівії і як пройшло їх звільнення

З лівійських тюрем вдалося визволити чотирьох українців. Вони 7 років пробули в африканському полоні. І нарешті повернулися на Батьківщину. До ув'язнення чоловіки працювали на нафтових родовищах Лівії.

Жодної преси, лише коротке повідомлення на сайті МЗС і декілька фото. У аеропорту чотирьох українців, які сім років перебували у лівійському полоні, зустрічають дипломати. У МЗС і в коментарях ЗМІ небагатослівні.

Вони зараз проходять медичне обстеження, їхній стан задовільний вцілому, хоча психологічний стан не є хорошим з огляду на досить важкі умови утримання в полоні протягом тривалого періоду часу,

– розповіла речниця Міністерства закордонних справ Мар`Яна Беца.

У 2011 році у Лівії ув'язнили 28 українців. У африканській країні вони були на заробітках, працювали за цивільними контрактами, здебільшого – у нафтогазовій сфері. Однак, після революції і вбивства диктатора у 2011-му до влади в африканській країні прийшла опозиція.

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Повстанці одразу ж засудили українців до ув‘язнення за нібито за співпрацю з режимом. Звільняли людей у декілька етапів. У 2014 відпустили 18 людей. На жаль, один чоловік у полоні загинув.

З-поміж інших, кілька років тому Україні вдалося звільнити одесита Максима Шадрова, якого лівійці вважали снайпером при режимі Кадафі. Проте чоловіку вдалося спростувати підозри і його відпустили.

А згодом виявилося, що він таки умів користуватися снайперською гвинтівкою. Нею стріляв по наших військових на Сході України. Бо після звільнення пішов воювати за так звану "ДНР".

Звільнені днями четверо українців пробули у лівійському полоні найдовше. Майже на місяць раніше визволили українського лікаря. Чоловік працював за приватним контрактом у місті Себга в центрально-західній частині країни.