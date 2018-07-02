Чому українці працюють нелегально: версія дослідників

Серед ключових причин, через яких українці працюють без декларування доходів, дослідники виділяють наступні варіанти: "не змогли знайти іншу роботу", "так прийнято в Україні" та недовіра до держави.

Про такі результати дослідження "Незадекларована праця в Україні" (Ukrainian Undeclared Work Survey (UUDWS)" у інтерв'ю 24 каналу розповіла автор дослідження, викладач і дослідник економіки Національного університету "Києво-Могилянська академія" Оксана Неживенко.

Опитування засвідчило – у нас суттєво вищий рівень недовіри до держави, ніж у Європі. У одному з питань опитування у нас була позиція "Держава нічого не робить для людей, чому я буду щось робити для неї". У Європі її обирала меншість людей, у нас це – один із лідерів варіантів відповідного питання. Так нестачу робочих місць вказали першою причиною участі у незадекларованій зайнятості, а другою за кількістю відповідей в Україні була недовіра до держави,

– уточнила Неживенко.



Причини нелегальної роботи в Україні та Європі

Більше про не зареєстровану діяльність українців читайте в публікації: Пів-України "нелегалів": результати дослідження тіньової зайнятості