07:36
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
14°C 10°C
  • вівторок
    18°C 12°C
  • середа
    23°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, 1 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Чому українці працюють нелегально: версія дослідників

1484 Читать новость на русском
Українці не вірять державі, тому не реєструють місце роботи
Українці не вірять державі, тому не реєструють місце роботи / pro-consulting.ua

Серед ключових причин, через яких українці працюють без декларування доходів, дослідники виділяють наступні варіанти: "не змогли знайти іншу роботу", "так прийнято в Україні" та недовіра до держави.

Про такі результати дослідження "Незадекларована праця в Україні" (Ukrainian Undeclared Work Survey (UUDWS)" у інтерв'ю 24 каналу розповіла автор дослідження, викладач і дослідник економіки Національного університету "Києво-Могилянська академія" Оксана Неживенко.

Опитування засвідчило – у нас суттєво вищий рівень недовіри до держави, ніж у Європі. У одному з питань опитування у нас була позиція "Держава нічого не робить для людей, чому я буду щось робити для неї". У Європі її обирала меншість людей, у нас це – один із лідерів варіантів відповідного питання. Так нестачу робочих місць вказали першою причиною участі у незадекларованій зайнятості, а другою за кількістю відповідей в Україні була недовіра до держави,
– уточнила Неживенко.

Причини нелегальної зайнятості
Причини нелегальної роботи в Україні та Європі

Більше про не зареєстровану діяльність українців читайте в публікації: Пів-України "нелегалів": результати дослідження тіньової зайнятості

Теги: Новини України дослідження Ринок праці
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 1 липня: скандал в аеропорті "Київ" та новий перелік безкоштовних медпослуг
1 липня, 22:00 Головні новини 1 липня: скандал в аеропорті "Київ" та новий перелік безкоштовних медпослуг
4060
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 липня, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1074
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 липня, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 616
Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція
1 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція
643
Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
1 липня, 20:00 Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
Олександра Дрік 506
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук