Чому українці вирішують емігрувати з України: дані статистики

Операція "Евакуація": Україна втрачає робочі руки та інтелект. За неофіційними даними, від 5 до 7 мільйонів українців живуть і працюють за кордоном. Їхня кількість зростає. Багато ж тих, хто лишився на Батьківщині, мріє її залишити.

Журналісти 24 Каналу провели бліц-опитування в столиці. Більшість людей зазначили, що подорожують часто та задумувались щодо переїзду за кордон.

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Статистика Державної міграційної служби вказує, що з 2014 по 2017 роки на постійне місце проживання за кордон виїхало понад 38 тисяч українців. За неофіційними даними, за межами Батьківщини проживає вже близько 7 мільйонів громадян держави. Майже третина тих, хто не виїхали, задумувалися над переїздом. Це результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. І вони шокували навіть авторів. Найстрашніше те, що пакувати валізи думає, здебільшого, молодь.

Тенденцію виїхати на заробітки змінює мрія виїхати, щоб залишитися назавжди. Зараз, кажуть соціологи, лише 7% людей покидають Україну, щоб краще заробити, 13% – заради дітей, 80% – просто хочуть жити комфортно. У те, що можуть змінити рідну країну, більшість не вірить.

Вони вважали, що після Майдану у нас буде дуже швидкий прогрес, але треба змінити певні звички. Це ставлення до спільного "я", до чужого. ОСББ і децентралізація мають оці погані звички зламати. Друга погана звичка – це недотримання закону, неповага до закону,

– зазначив експерт з економічних питань Володимир Дубровський.

Змінити звички, а згодом і життя можна, кажуть жителі Бобриці, що на Київщині. Декілька років тому з їхнього села теж виїжджали люди, але трохи праці, трохи натхнення і тепер до села переїжджають кияни.