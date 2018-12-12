Чому українці змушені платити за електроенергію шалені суми: вражаючі причини

Українці платять за електроенергію найбільшу ціну в Європі. Зокрема на 40 % більше, ніж поляки. І це при тому, що заробітні плати в нас аж ніяк не європейські.

Новорічний подарунок українцям – вже з січня 2019 року уряд планує підвищити вартість електроенергії. Таке рішення мають розглянути на засіданні Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг вже 14 грудня. І мотивують свої наміри здорожчанням вугілля.

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Тобто за європейське вугілля українці платитимуть майже на 12% більше. А за його транспортування з "Роттердама+" – ще майже на 6%. Тільки от українські ТЕЦ генерують електроенергію із вугілля, яке видобувають на Сході України. Відповідно, ніхто й ніколи не транспортував його із Нідерландів. Експерт зазначив, що 50% української енергетики генерують державні атомні електростанції.

Вугільна ж галузь, гідроелектростанції та альтернативна енергетика забезпечують решту ринку, перекриваючи пікові навантаження. Але через схему "Роттердам+" саме вугільна енергетика отримує половину від коштів, які ми сплачуємо за електрику. Тобто вугільна енергетика у 3,5 раза дорожча, ніж електроенергія від державних атомних станцій.

По-перше, не просто в 3,5 раза вище, вони в нас найвищі взагалі у світі. По-друге, на 40% вищі, аніж в Європі. Саме ці застарілі не модернізовані електростанції,

– сказала народна депутатка від "Об'єднання "Самопоміч" Вікторія Войціцька.

Аналітики британського центру Carbon Tracker дослідили, вартість вугільної електроенергії в Україні є дорожчою ніж в ЄС, Китаї чи США. Ба більше, українці за вугільну електроенергію платять на 75% більше, ніж росіяни.



Дослідження британського центру Carbon Tracker

80% вугілля у нас перебувають в одних руках. Відповідно вони не стають ефективнішими, вони не вкладаються у свою ефективність. І у них витрати того ж самого вугілля суттєво вищі, ніж в Європі,

– заявив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

Саме для того, аби теплова енергетика була більш ефективною, держава свого часу вивела на приватизацію шахти. Про чесну конкуренцію не йшлося і компанія ДТЕК олігарха Ріната Ахметова таким чином взяла під контроль понад 85% видобування вугілля. Таким же чином Ахметов сконцентрував 80% вугільних електростанцій, на які постачає добуте у своїх же шахтах вугілля.



Рінат Ахметов

Щоб не бути голослівними, журналісти звернулися до колеги у Польщі, із запитанням скільки вона платить за електроенергію.

Освітлення, зарядка ґаджетів та робота домашньої техніки щомісяця мені обходиться у 45 злотих – це 335 гривень. У порівнянні до місцевих мінімальних зарплат, які становлять 2100 злотих, а на наші гроші – це 15 тисяч гривень, то вже не така велика сума,

– пояснила кореспондент Валерія Кірічєва.

"Зі своєї кишені за електроенергію я безпосередньо плачу утричі меншу суму. Проте, це лише на перший погляд. Насправді ж, і ви цього не побачите у платіжках, ми сплачуємо за світло та струм у 1,5-2 рази більше, ніж моя колега із Польщі", – розповіла кореспондент Леся Виговська.

Адже вартість електроенергії, яку має сплачувати населення, держава переклала на плечі бізнесу. А підприємства закладають витрати на комуналки у вартість товарів та послуг. Таким чином через монополію, неефективне управління та кулуарні домовленості, українці з власної кишені фінансують чиїсь "схеми".