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      Чому українців шантажують захмарними платіжками: заява "Нафтогазу"

      625 Читать новость на русском
      Нафтогаз
      Нафтогаз / prm.ua

      "Облгази" придумали новий спосіб для збору додаткових коштів зі споживачів. Під виглядом технічного обмеження мереж вони відмикають будинки від газопостачання. Потім обіцяють відновити за умови оплати додаткових рахунків.

      Щоб відновити газопостачання, "Облгаз" вимагає з кожної квартири близько 1000 гривень. З них 500 гривень нібито за обслуговування колонки, яку вони навіть не проводили. Про це на сторінці соціально мережі Facebook повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України".

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      Крім того, газовики заявили, що при наявності боргів не будуть відновлювати газопостачання.

      Більшість цих боргів сформовані через скандальні газові коефіцієнти, які донараховують "Облгазами" групи Регіональної газової компанії. Нарахування таких коефіцієнтів не визнають в уряді, тому люди не повинні платити зайве,
      – додали в "Нафтогазі".

      "Але "Облгази" Фірташа вперто продовжують нараховувати незаконні борги майже по всій країні. А тепер ще вдаються до силових методів – перекриття труби. Фахівці переконані, що це незаконно. "Облгази" відверто грабують населення, вдаючись до шантажу", – заявили в "Нафтогазі".

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Газ Новини політики Нафтогаз Дмитро Фірташ
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