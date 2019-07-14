Чому укріплюється українська гривня: прогноз курсу на кінець 2019 року

Країна прикута до блакитних екранів і, здається, забула про гроші. А тим часом курс гривні наближається до позначки в 25,5 за один американський долар. Більше того, економісти вже не прогнозують долар по 30 гривень

На готівковому ринку долар можна знайти нижче 26 гривень, що дивує українців.

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Гривня укріплюється через довіру до неї іноземних інвесторів. Це підтверджує й фахівець з продажу цінних паперів інвесткомпанії "Dragon Capital". "Вже майже два мільярди доларів зайшло від іноземців в цінні папери, які номіновані в гривні. Це й підтримує гривню", – пояснив Сергій Фурса.



Курс гривні

Сприятливою склалася ситуація і на міжнародних ринках. Так, у порівнянні з 2018 роком, удвічі підвищилася вартість руди, яку продають українські підприємства за кордон. Зростають і ціни на українську кукурудзу та пшеницю.

А з іншого боку, ціна на газ – на основний імпортованим товар, падає. І це загалом створює сприятливу ситуацію для гривні,

– розповів фахівець з продажу цінних паперів інвесткомпанії "Dragon Capital" Сергій Фурса.



Сергій Фурса

Окрім того, ніхто не скасовував сезонність. Гривня четвертий рік поспіль, укріплюється навесні. Аграрії заводять в країну кошти під посівну.

Всі звикли, що девальвація починається влітку. Всі звикли, що вона була щороку, і, мовляв, цього року точно буде. Це не факт. Чому? Тому що ми маємо величезну кількість факторів, які можуть цій сезонності завадити,

– пояснив президент інвестиційної групи УНIВЕР Тарас Козак.

Наприклад, у випадку, якщо міжнародні ціни на зерно продовжать зростати, а на газ знижуватися. Водночас МВФ виділить Україні черговий транш допомоги, а інвестори продовжать вкладати рекордні суми в державні облігації.



Аграрії

"Минулого року (2018 року – 24 канал) найбільший обсяг коштів в моменті це був 13 мільярдів гривень. А на сьогодні вже 60 мільярдів. Якщо ми справді досягнемо 100 мільярдів гривень, то я думаю, що сезонного послаблення гривні й не буде зовсім", – заявив президент інвестиційної групи УНIВЕР Тарас Козак.

У Міжнародному валютному фонді менш оптимістичні. Проте також вже покращили свій прогноз курсу гривні на кінець 2019 року – із 29 до 27,5 гривень за долар.

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Втім, чимало у динаміці курсу буде залежати від нового складу Кабінету міністрів. Якщо новообраний парламент сформує уряд із так званих технократів, тобто людей із бізнесу, то буде шанс на плідну співпрацю із МВФ та прискорення реформ.