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      Чому уряд нападає на "Укрпошту" за небажання розносити пенсії: експерт вказав на цинічну причину

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      "Укрпошта"
      "Укрпошта" / Фото з відкритих джерел

      Коли "Укрпоштою" керували "безсрібники", закупівлі компанією здійснювалися на 40 відсотків дорожче. Навіть з урахуванням інфляції. І це показово. Проте зараз уряд активно нападає на керівництво "Укрпошти" за те, що компанія більше не хоче розносити пенсії собі в збиток. Тобто керівництво компанії хоче зробити компанію прибутковою. Більш того, такого бажання не було у попередників.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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      За його словами, є безсрібники, які готові майже безкоштовно працювати на державу і їм чомусь плювати на фінансовий результат.

      Головне бути лояльними керівництву. Чи не відчуваєте підступ? Вони одночасно готові безкоштовно працювати за народ, але роблять все, щоб не втратити свою посаду через втрату політичного даху, але абсолютно байдужі до фінансового результату. Менеджери мрії?
      – наголосив Фурса.

      Він підкреслив, що політики лають менеджерів, адже ті хочуть високі зарплати.

      "Але є вихід. Політики повинні розповісти менеджерам, як отримувати мало грошей, але жити заможно. Це вміють робити політики-опозиціонери і представники влади. Так нехай розкриють свій секрет. Публічно. І якщо він нам всім сподобається, то може менеджери теж погодяться на низькі зарплати", – додав Фурса.

      Відео повного випуску відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 17 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Відеоблоги Гроші Корупція Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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