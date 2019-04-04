Чому уряд не підвищуватиме ціну на газ цієї зими: пояснення аналітика

Вчора Кабмін дозволив "Нафтогазу" знизити ціни на газ для населення, чому сприяє поточна ситуація на світових ринках. За таких умов в України є всі шанси не підвищувати вартість газу до кінця року.

Про це у коментарі 24 каналу сказав аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

Що відбувається з газом в Україні?"Нафтогаз" за дорученням Кабміну зменшив ціну на газ для побутових споживачів України. Ціна газу для промисловості була знижена з 1 квітня.

Враховуючи спадну тенденцію за цінами, ми можемо прогнозувати, що до нового року нас не чекає чергове підвищення цін на газ. Вони залишаться на поточному рівні і будуть складати 8,5 гривні, а не 12 гривень за кубічний метр, як планувалося раніше,

– впевнений фахівець.

Він підтвердив: на європейських ринках ціни на газ продовжують знижуватися і зараз знаходяться на мінімумі 2016 року. На найбільшому хабі TTF газ подешевшав до рівня в 14,50 євро за мегават на годину.



Графік цін на газ на найбільшому хабі TTF в Нідерландах

"Однозначно, для нового президента це буде вкрай чудовою новиною, яку можна буде внести в скарбничку своїх досягнень. Але зниження вартості газу обумовлено теплою зимою і введенням атомних електростанцій в Японії, через що попит на газ в Азії істотно знизився. У зв'язку з цим виробники почали знижувати ціни і відправляти газ до Європи", – пояснив Пархоменко.

За інформацією фахівця найближчий до України хаб CZ VTP пропонує газ з постачанням завтра вже за 15,11 євро за мегават. При перерахунку на 1 кубометр його вартість становитиме 0,1594 євро або приблизно 4,85 гривні за куб. Але в Україні він так коштувати не буде, треба додати до цього вартість логістики.

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