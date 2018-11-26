Чому Усик не буде битися з Лебедєвим

23 листопада Всесвітня боксерська асоціація (WBA) прийняла резолюцію, яка торкнулося Олександра Усика. У резолюції були чотири пункти, у першому зазначено, що росіянин Денис Лебедєв як чемпіон у відпустці за версією цієї організації зобов'язаний провести бій з суперчемпіоном Олександром Усиком до 10 березня 2019 року.

Багато фанів Усика моментально затаврували ганьбою WBA. Однак вони не зовсім праві. Адже ситуація з чемпіоном у відпустці Лебедєвим – довгограюча і це не перша резолюція, яку прийняла WBA стосовно росіянина. Ще перед півфіналом Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), коли кубинець Дортікос проводив бій з Муратом Гассіевим і на кону стояв титул WBA, асоціація призначила Лебедєву зустріч з переможцем турніру WBSS, яким у підсумку став Усик.

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Але відразу після фіналу турніру в українця з'явився реальний шанс провести бій з британцем Тоні Белью і команда Олександра домоглася від WBA відстрочки в цьому протистоянні. Тобто, резолюція була очікуваною. Інша справа, що вона навряд здатна на щось вплинути. Усик не буде битися з Лебедєвим, і причин для цього більш, ніж достатньо.

По-перше, цей бій не буде цікавим з комерційної точки зору. За цим показником його не варто навіть порівнювати з останнім поєдинком Усика в Манчестері з Тоні Белью, коли трансляція бою продавалася в форматі pay-per-view (плати і дивись) на Sky Sport Box Office по 19,95 фунтів, а 21 тисяча квитків вартістю від 40 до 800 фунтів були швидко розкуплені фанами боксу. Бій Усик – Лебедєв не здатний згенерувати і третьої частини доходу від бою в Манчестері. А часи, коли представник інтересів Лебедєва і Повєткіна російський бізнесмен Андрій Рябінскій був готовий безповоротно інвестувати мільйони доларів, щоб організувати бій Володимир Кличко – Олександр Повєткін в Москві, канули у вічність.

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По-друге, бій не буде цікавим зі спортивної точки зору. Кращі роки 39-річного Лебедєва вже позаду і є великі сумніви, що його поєдинок з Усиком міг би вийти конкурентним. Ми пам'ятаємо, як в липні Усик в Москві декласував Гассіева, а 5 років тому Володимир Кличко в тому ж місті не менш переконливо розправився з Повєткіним. Думаю, навіть сам Лебедєв розуміє, що цей бій йому не потрібен, якщо, звичайно, він не бажає дострокового виходу на пенсію.

По-третє, бій не буде цікавий з політичної точки зору. Особливо в контексті свіжої морської агресії Росії щодо українських кораблів. На бій з Гассіевим в Москву Усик поїхав бо, за великим рахунком, у нього не було іншого виходу. Не факт, що українцеві ще б випала можливість оскаржувати титул чемпіона світу і чотири чемпіонські пояси. Відмова від бою загрожував позбавленням чемпіонських титулів. Зараз зовсім інша ситуація. Лебедєв – чемпіон у відпустці і навіть в разі організації бою Усик міг би виставити на кін тільки один чемпіонський пояс.

По-четверте, в Усика зараз інші плани, і його сопромоутери Олександр Красюк та Едді Хірн їх не приховують. Пріоритет для українця – дебют в суперважкому дивізіоні та посилення позицій на британському ринку, що в середньостроковій перспективі може привести до мегафайту з Ентоні Джошуа. Для цього Усику бажані суперники-британці – такі як Ділліан Уайт або Дерек Чісора. Лебедєва в цьому шорт-листі точно немає.

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Нельсон Мандела, який в молодості виходив в ринг, якось сказав: "Бокс вчить тебе, що ніколи не можна бути впевненим до кінця". Тому один відсоток ми залишимо на винятковий форс-мажор, яким зараз є організація бою Усик – Лебедєв. Поки ж Усик зі своєю командою знаходиться у відпустці і реагувати на резолюцію буде виключно філософськи. Думаю, для початку менеджмент Олександра дочекається результатів очного протистояння потенційних суперників українця Уайта і Чісори, яке відбудеться 22 грудня в Великобританії. Також зрозуміло, що команда Усика буде приймати рішення по подальшій кар'єрі Олександра, а команді Лебедєва залишиться тільки підлаштовуватися під нього.

Автор: Максим Розенко