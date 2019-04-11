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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Олексій Чибісов

      Чому в "ДНР" та "ЛНР" помирає бізнес?

      224
      Як колись успішний бізнес нині перетворився на суцільне дно в "ДНР"
      Як колись успішний бізнес нині перетворився на суцільне дно в "ДНР" / Інформатор

      У Донецьку до війни майже будь-який бізнес буквально розквітав. Для цього власникам магазинів, перукарень чи якихось фірм потрібно було залишатись на ринку конкурентноспроможними.

      Все, що власники бізнесів мали робити – це не ставити високі ціни на товари чи послуги, які цього не вартують, та робити свою справу якісно, орієнтуючись на клієнта.

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      Такої картини, на жаль, не побачиш у Києві, оскільки конкуренції майже в будь-якій справі ніхто не відчуває – попит буде, навіть якщо клієнти розбігатимуться. Але ж зараз мешканці окупованої шахтарської столиці теж не можуть похизуватися крутими сервісами, якісними товарами та орієнтованістю ринку на покупців. І це можна легко пояснити тим, що у "ДНР" залишилися здебільшого дрібні підприємці, які не могли створити нічого насправді крутого у довоєнні часи.

      Більшість власників кафе, салонів краси, магазинів та інших закладів є новими власниками колись прибуткового бізнесу. Або бойовиками, які віджали все, або росіянами, які купили віджате. Ці люди нічого не тямлять у нормальному веденні справи, не зацікавлені у будь-якому покращенні, оскільки просто косять бабло з населення, яке виживає.

      Служби таксі у "ДНР", які досі знаходяться у Середньовіччі: щоб замовити автівку, треба подзвонити диспетчерові, який підбирає машину, називає номер та час прибуття. Диспетчери досі користуються старими базами, де автівки мають українські номера, хоча водії вже два-три роки як переєструвалися. Уявляєте собі таке десь у нас, на вільній території щоб номер авто таксі не співпадав, а у вас навіть не було зв'язку із водієм, щоб він теж не знав, куди вам дзвонити? Про наявність програм на смартфонах взагалі мовчу.

      Схожий треш на окупованих територіях – всюди. Озлоблені касирки, які отримують взагалі копійки та ніяк не зацікавлені у нормальному обслуговуванні людей, комунальники, що відвоювали, повернулися додому та погрожують кожному з викликаючих їх розстрілом. Суворе донецьке життя як воно є.

      Що ж стосується дорогих ресторанів, то там якість зберегли майже повністю: офіціанти знають, що з відвідувачами треба бути ввічливими, адже це або люди, які мають знайомих серед верхівок терористів, або самі "чиновники" топового рангу. Образити таких значить одразу відправитися на підвал із всіма наслідками. І до смаку страв теж немає ніяких нарікань – продукти завозяться суто українські, оскільки російськими навіть собак годувати не можна.

      А якщо оцінювати бізнес загалом, він у "ДНР" стрімко загинається. Цінники на все зростають, "податки" та відсотки за кришування бойовиками – теж. А звичайні люди не спроможні платити. Через це у "дирі" майже щодня закривається середній бізнес. Малому вже давно настала хана.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Публікації Новини політики Війна на Донбасі Новини Донецька Бізнес
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