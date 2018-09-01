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Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Чому в Криму в людей "згоріли" городи та поржавіли всі предмети на подвір'ї

Крим.Реалії 143 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – жителі Армянська в Криму почали скаржитися на висипи, нудоту та проблеми зі шкірою. У місті зафіксували викиди шкідливих речовин в атмосферу, ймовірно, сірчаної кислоти. Місцеві жителі скаржаться, що це викиди хімічного підприємства "Кримський титан".

Також у випуску:

Російська агресія в Азовському морі.

Мітинги по всьому світу на підтримку незламного Олега Сенцова.

Приховані месседжі кримчан до Дня Незалежності.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії Екологія Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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