Чому в Криму в людей "згоріли" городи та поржавіли всі предмети на подвір'ї
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – жителі Армянська в Криму почали скаржитися на висипи, нудоту та проблеми зі шкірою. У місті зафіксували викиди шкідливих речовин в атмосферу, ймовірно, сірчаної кислоти. Місцеві жителі скаржаться, що це викиди хімічного підприємства "Кримський титан".
Також у випуску:
Російська агресія в Азовському морі.
Мітинги по всьому світу на підтримку незламного Олега Сенцова.
Приховані месседжі кримчан до Дня Незалежності.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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