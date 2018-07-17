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Чому в мушлях ми чуємо звук моря: нове дослідження вчених

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Мушля
Мушля / unsplash.com

Експерти з Каліфорнійського університету з’ясували у новому дослідженні, що у мушлях ми чуємо не море, а звуки навколишнього середовища.

Про це повідомляють на The Huffington Post.

Що цікаво, за словами вчених такий звук можна почути не лише у мушлях, а й в порожніх чашках або пляшках. Тобто повинна бути будь-яка посудина з отвором.

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Коли навколишній шум відбивається від твердої поверхні мушлі, деякі частоти посилюються. Не важливо, тримаєте ви біля вуха мушлю або порожню пляшку, яка ніяким чином не пов'язана з океаном, ви почуєте звук моря у результаті феномену, який називається "резонанс",
– зазначила дослідниця Шруті Дешпанде.

Таким чином мушля стає резонансною порожниною, яка посилює деякі звукові частоти навколишнього шуму і послаблює інші. В інших дослідженнях також можна було почути думку, що звук, який ми чуємо в мушлях – це посилений звук потоку крові через кровоносні судини. Але тапер таке твердження поставлене під сумнів.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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