Чому в Пенсійному фонді не вистачає грошей для виплат: основні причини

Вже у липні 2018 року пенсіонери відчули на собі наслідки урядової безвідповідальності. Вперше за багато років в Україні сталася затримка із виплатою пенсій.

Про це у своєму блозі "Економіка майбутнього" розповів Роман Семенуха.

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За словами Семенухи, наприкінці липня, після того, як пенсіонери почали скаржитися на затримку із виплатою пенсій, у Пенсійному фонді заявили про наявність технічних проблем. "Коли ж наступного дня пенсії людям так і не надійшли, у ПФУ зробили кардинально іншу заяву: мовляв, причина затримки у касових розривах, на яких тримаються вся пенсійна система країни", – сказав він.

Як розповів Роман Семенуха, скорочення доходів – це ще й логічний наслідок зменшення кількості застрахованих осіб, тобто тих, з чиїх внесків і виплачують пенсію нинішнім пенсіонерам. За перші три місяці року кількість цих осіб скоротилася на більш ніж двісті тисяч.

Головна причина – шалена трудова міграція, яка спостерігається в Україні в останні два роки. Тільки за офіційними даними за цей період із країни виїхали близько півтора мільйони осіб працездатного віку, більшість – молоді люди. Ще однією причиною браку коштів у Пенсійному фонді є борги підприємств. За перше півріччя заборгованість склала понад двадцять два з половиною мільярда гривень, – зазначив він.

Роман Семенуха також заявив, що третьою причиною проблем із грошима у Пенсійному фонді є незаплановане, а отже, не прораховане Урядом підвищення пенсій для військовослужбовців. Пам’ятаєте, як саме це відбулося? Лише під тиском громадськості, бо Уряд це насправді не планував.

"Уряд має визнати реальність: пенсійна система України хвора, і потребує термінового лікування. Для цього у першу чергу потрібно усвідомити: кількість застрахованих осіб зменшується. Отже, доведеться вносити зміни до бюджету, збільшуючи дефіцит Пенсійного фонду за рахунок скорочення інших видатків", – додав Семенуха.

Відео повного випуску "Економіка майбутнього" за 26 серпня 2018