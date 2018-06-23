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Чому в сонцезахисних окулярах екран смартфону може почорніти: пояснення

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Чому в сонцезахисних окулярах екран смартфону може почорніти
Чому в сонцезахисних окулярах екран смартфону може почорніти / Фото з відкритих джерел

Ви, напевно, і самі помічали, що у сонцезахисних окулярах дисплей на смартфоні затемнюється сильніше ніж все інше, а інколи екран зовсім чорний. Справа у поляризаційних фільтрах.

Про це пише igate.com.ua.

Продавці сонцезахисних окулярів наголошують, що вони мають "поляризаційні фільтри". Це своєрідна решітка, яка зупиняє горизонтальні хвилі, але пропускає вертикальні. У цьому випадку людина бачить об'єкт, але не бачить яскравих світлових відблисків.

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Тож рідкокристалічний дисплей смартфона чорніє при погляді крізь сонцезахисні окуляри тому, що він теж має поляризаційний фільтр. Поляризація наноситься на LCD аби зменшити відблиски на яскравому сонці.

При цьому поляризаційні фільтри на окулярах і на смартфоні мають різну спрямованість. Дисплей відсікає вертикальні світлові хвилі, сонцезахисні окуляри – горизонтальні. В результаті не залишається нічого видимого.

Тож користувачам залишається одне з двох: або перевернути телефон на 90 градусів, або зняти сонцезахисні окуляри.

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Теги: LifeStyle Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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