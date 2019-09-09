Чому в Україні дорожчає будівництво і який прогноз до кінця 2019 року

Чи стрімко підскочили ціни на будівельні матеріали від початку року, що впливає на вартість будівельно-монтажних робіт і як ця тенденція позначиться на вартості житла в Україні? Про це та більше дізнайтесь далі у матеріалі.

За даними аналітиків, за підсумками 8 місяців 2019 року вартість будматеріалів в Україні зросла в середньому на 5-6%. Такі дані 24 каналу озвучив керуючий партнер компанії девелоперської компанії АVM Development Group Владислав Кононов.

Актуально! Що буде з ринком нерухомості восени

Як змінились ціни на будматеріали від початку року?

Арматура знизилася на 10% до 14900 грн/т; Бетон марки "П4В20" додав в ціні на 10% до 1717 грн/м3 (з доставкою); Розчин кладки "М100 П8" виріс на 10% до 1609 грн/м3 (з доставкою); Вартість утеплювача "Ізоват фасад" збільшилася на 6% до 1980 грн/м3 (з доставкою); Ціна на цеглу марки "М100" знизилася в середньому на 10% до 3,35 грн/шт (з доставкою); Газоблок StoneLight здорожчав на 4,5% до 1382 грн/м3 (з доставкою).



Будівельні матеріали зросли в ціні від початку року на 5-6% / Фото: 24 каналу

Що впливає на ціноутворення?

За словами фахівця, зміцнення курсу гривні впродовж останніх кількох місяців практично не вплинуло на вартість будматеріалів.

Натомість ціни пішли догори через низку інших факторів. До прикладу, значне здорожчання бетону українського виробництва на 10% у червні було пов'язане з антидемпінговими митами на імпортний бетон.

Впродовж року спостерігалося значне коливання вартості арматури: за I квартал її подорожчання становило 6%, проте в наступні місяці ціна то коливалась, то залишалась стабільною. У підсумку, за 8 місяців середня ціна опустилась на 10%.

Інші матеріали дорожчали здебільшого через сезонний фактор.

Чому дорожчають будівельні роботи?

Від початку року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася в середньому на 15-20%.

Як пояснює фахівець, таку тенденцію зумовлює нестача кваліфікованої робочої сили та виїзд українців за кордон. Саме цей фактор чи не найбільше впливає на зростання вартості будівництва.

Які зарплати різноробочих в Україні: інфографіка 24 каналу

Який прогноз?

За прогнозом експерта, подальше зростання вартості будівництва в Україні залежатиме від сезонного попиту на будматеріали та від загальноекономічної ситуації в країні.

Ближче до кінця будівельного сезону за теперішнього рівня інфляції вартість будматеріалів може незначно знизиться, але це ніяк не позначиться на вартості будівельно-монтажних робіт: вона може вирости ще на 2-3%,

– припускає Владислав Кононов.

За підсумками 2019 року загальний ріст собівартості будівництва може перевищити 12-15%, що призведе до подорожчання житла в середньому на 3-4% в передмісті Києва і на 1,5-2% у столиці.

Дізнайтесь більше: Ціни на квартири у новобудовах Києва у серпні нечувано знизились