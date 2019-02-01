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      Чому в Україні майже не будують нові дороги, а латають старі: пояснення Омеляна

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      В Україні ще у 2018 році почали будувати нові дороги, або капітально ремонтувати старі
      В Україні ще у 2018 році почали будувати нові дороги, або капітально ремонтувати старі / Фото з відкритих джерел

      В Україні ще у 2018 році почали будувати нові дороги та капітально ремонтувати старі. Проте, такі роботи потребують набагато більше коштів, аніж звичайний середній ремонт чи латання ям.

      Попередні роки служба доріг в Україні займалася лише ямковим ремонтом, зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі УНІАН.

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      За його словами, у випадку України поточний та середній ремонти – це фактично капітальний ремонт. Такі дороги мали б прослужити мінімум 10-15 років.

      Відносно повноцінного капітального ремонту та нового будівництва доріг, то ми вже почали це робити в минулому році. Є повністю нові об'єкти, але такі роботи коштують набагато дорожче. Наприклад, вартість середнього ремонту становить від десяти до двадцяти мільйонів гривень за один кілометр, а капітальне будівництво з нуля дороги першої категорії – півтора-два мильйоні євро. Це – найдешевша ціна в Європі,
      – зауважив Омелян.

      Окрім того, в Україні починають будувати бетонні дороги, які за якістю я набагато кращими за асфальтові. Зокрема, така дорога буде на об'їзній Житомира та траса Миколаїв – Кропивницький.

      Незважаючи на те, що вартість будівництва таких доріг вища за ціну асфальтованих, вони більш довгостійкі. В Україні такі автошляхи потрібні лише на найбільш завантажених ділянках.

      Скільки грошей виділять на ремонт доріг у 2019 році? У 2019 році український уряд має намір виділити на ремонт місцевих доріг 14,7 мільярда гривень. Крім того, Єврокомісія запланувала надання 4,5 мільярда євро на 39 українських інфраструктурних проектів в Україні.

      Теги: Новини України Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Гроші Ремонт Будівництво Новини політики Дороги
      Джерело: 24 Канал
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