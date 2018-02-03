Чому в Україні найнижчий рівень вакцинації в Європі

В Україні вакциновано менше половини дітей. За даними ООН ми на одному рівні з Нігерією та Сомалі. Цікаво що до середини двохтисячних українці вакцинувалися майже стовідсотково. А масово відмовлятися від щеплень почали у 2008. Після того, як нібито після вакцинації у Краматорську помер школяр.

Потім виявилося, що препарат був якісним, але спрацював ефект доміно. Люди просто злякалися. І на цьому нажилися спритні ділки. Що насправді відбувалося, пояснюють антикорупціонери. У ті роки Україна закуповувала вакцину через дистриб'юторів.

Схема була така: Міністерство охорони здоров'я оголошувало тендер, потім – обирало посередника, який виконував замовлення. А він уже купував вакцину у виробника.

Одним із постачальників вакцин тоді був "Фармстандарт-біолік", який був пов'язаний з сином Богатирьової. Пізніше там навіть були кримінальні провадження, але знову ж таки не через якість вакцин, а виключно через оборудки,

– розповіла член правління Центру протидії корупції Олександра Устинова.

Саме фірма Олександра Богатирьова почала вигравати всі тендери. Ціну ж накручували у вісім разів. І якраз напередодні скандалу зі щепленнями Всесвітня організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ завезли в Україну велику парію вакцини від кору та дифтерії індійського виробництва, як гуманітарну допомогу.

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Тоді, щоб не допустити, що Україна почне використовувати ці безкоштовні вакцини, а для того, щоб вона продовжувала купувати вакцини, які б купувала, був створений оцей штучний скандал. Це насправді був величезний скандал, який вдарив дуже сильно по репутації України. Через це певний час сюди великі виробники вакцин не хотіли заходити,

– зазначила член правління Центру протидії корупції Олександра Устинова.

Це ще й спричинило дефіцит вакцин в Україні. Зараз, запевняють у МОЗ, ситуація стабілізувалася. З 2014 року вакцини закуповують міжнародні організації, зокрема – ЮНІСЕФ. Міністерство охорони здоров'я робить замовлення та виділяє державні кошти, ЮНІСЕФ купує вакцину безпосередньо у виробника для ста сорока країн світу, зокрема для України. Обирають лише ті препарати, які маю сертифікати Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Вакцину треба правильно зберігати. Для кожної – свій температурний режим. Якщо його не дотримуватися, препарат дійсно може стати небезпечним. Слід також пам'ятати, що після щеплень можуть бути побічні ефекти: підвищення температури, біль та набряк у місці уколу.

Вакцинуватися не можна людям, які мають алергію на компонент курячого білка. Бо після щеплення можливий анафілактичний шок. Щоразу перед введенням вакцини батьки підписують згоду та письмово підтверджують, що їхня дитина здорова. Відповідно – вони й несуть відповідальність за можливі наслідки.