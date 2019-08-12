Чому в Україні не діє заборона на російські сайти та чи розблокує їх Зеленський?

У 2017 році п'ятий президент Петро Порошенко своїм указом заблокував низку російських сайтів, зокрема соцмережі "ВКонтакте" і "Одноклассники". Однак українці чи не одразу знайшли вихід із ситуації і до сьогодні користуються забороненими мережами фактично безперешкодно. Тож чи збирається нова влада посилювати контроль над соцмережами, чи, навпаки, скасує заборону?

Яка ситуація із забороненими соцмережами зараз

Низка російських сервісів, зокрема Mail.ru, "ВКонтакте", "Однокласники" та "Яндекс", заблокована в Україні з 16 травня 2017 року. У березні 2019 року Порошенко підписав ще один указ, доповнивши список заборонених ресурсів. Тоді ж термін блокування продовжили ще на три роки. Однак ні для кого не секрет, що все це можна "обійти" – легко і безкоштовно.

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Тому й не дивно, що навіть у червні 2019 року "ВКонтакте" перебуває на 8 сходинці серед найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів в Україні, "Яндекс" – на 9, а "Однокласники" – на 11.

Наразі найпростіший спосіб для українського користувача зайти, наприклад, у "ВКонтакте" – завантажити останню версію додатка. При цьому навіть не обов’язково встановлювати інші програми (як от відомий усім VPN) чи копирсатися в налаштуваннях. Це стало можливим за допомогою Proxy-сервера.

Proxy-сервер – це своєрідний посередник між комп'ютером і доступом в Інтернет. Через цей сервіс проходять всі запити, обробляються, і лише тоді виходить отримати відповідь мережі. Через це сторінки оновлюються досить повільно, проте, як зазначають користувачі, це не надто критично.

Також користувачі послуг деяких українських провайдерів у липні запевняли: на відповідні сайти можуть заходити безперешкодно навіть через браузер. Самі ж провайдери цю інформацію спростували та обіцяли з’ясувати причину "збою".

Тож наразі виникає питання: чи є сенс у такій забороні та чи буде нова влада робити її більш жорсткою?

Що ж кажуть у Зеленського?

Секретар РНБО України Олександр Данилюк, коментуючи інформацію щодо вільного доступу до заборонених ресурсів у липні цього року, зазначив: санкцій необхідно дотримуватися до завершення терміну їхньої дії або ж до скасування. Тоді ж у РНБО запевнили, що обмежень із російських соцмереж на території України не зніматимуть.

Також варто зазначити, що РНБО може скасувати чи внести зміни до санкцій проти російських соцмереж лише на підставі відповідної пропозиції Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Служби безпеки України чи Національного банку.

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Крім того, на початку серпня новообраний нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв зазначив: влада не має наміру відновлювати вільний доступ до російських соціальних мереж в Україні.

Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути дозволені, тому що це – зброя ворога. Ми просто не маємо дурниць робити, а маємо захищати наш інформаційний простір,

– наголосив Потураєв.

Радник Зеленського з digital-напряму Михайло Федоров також розповідав, що не рекомендує знімати блокаду з російських соцмереж та не бачить у цьому доцільності: "На жаль, "ВКонтакте" стало спецоперацією Росії проти України. Після відходу Павла Дурова це очевидно".



Без спеціальних додатків наразі з браузера на заборонені сайти зайти неможливо

Сам Володимир Зеленський в одному з нечисленних інтерв’ю у квітні цього року зазначав, що "люди вже і так почали обходити заборону". На запитання ж, чи скасує він блокування російських сайтів, Зеленський тоді чітко не відповів. Проте зазначив: перш ніж забороняти зазначені ресурси, варто було пояснити українцям доцільність подібних заходів і надати їм гідну альтернативу.

Саму заборону він тоді порівняв із київськими парковками.

У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Ти мені дай парковки, а потім жорстко мене карай, коли я не виконую закон. Точно така історія і тут,

– пояснив тоді ще кандидат у президенти.

Тож, судячи із заяв, команда Зеленського, хоч і згодна з тим, що заборона не діє, все ж скасовувати її не збирається. Принаймні поки що.