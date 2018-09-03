Чому в Україні не ввели воєнний стан: заява Порошенка

Президент України Петро Порошенко розповів, що не став вводити воєнний стан в країні після початку агресії Росії на Донбасі та в Криму, аби не обмежувати конституційні права громадян.

Про це глава держави сказав під час засідання дискусійного клубу учнівського самоврядування ліцею "Наукова зміна" у Києві.

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Я взяв на себе відповідальність під час російської агресії – не вводити воєнний стан для того, щоб не обмежувати конституційні права і свободи громадян. Оскільки при воєнному стані немає виборів, немає діяльності політичних партій, немає вільної преси, це – зовсім інше життя, непритаманне Україні,

– наголосив Порошенко.

Український Президент зауважив, що таке рішення було непросто прийняти і захистити перед парламентом.

"Що ні, ми не вводимо воєнний стан, тому що цінності демократії для нас не менш важливі, ніж цінності суверенітету. І я довіряю українській нації і українському народу, що ми зможемо пройти військові випробування без запровадження обмежень демократії", – додав глава держави.

Нагадаємо, на Донбасі четвертий рік триває російсько-українська війна. 22 серпня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі погодили новий режим тиші. Так зване "шкільне перемир'я" розпочалося опівночі 29 серпня. Водночас, окупаційні війська Росії продовжують кожного дня обстрілювати позиції Збройних сил України на Сході. Так, 2 вересня проросійські бойовики здійснили 16 обстрілів українських бійців, внаслідок чого восьмеро військових отримали поранення.