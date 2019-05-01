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      Чому в Україні неможливо зупинити контрабанду

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      В Україні важко повністю зупинити контрабанду через кордон через брак ресурсів
      В Україні важко повністю зупинити контрабанду через кордон через брак ресурсів / Ілюстративне фото

      Навіть країни Євросоюзу не можуть повністю зупинити контрабанду. А Україні для щільності охорони кордону бракує ресурсів: техніки, інженерних споруд, кращого забезпечення та умов.

      "Зрозумійте, для багатьох тисяч людей контрабанда через кордон – це бізнес усього життя. Вони нічого іншого не вміють, вони займалися цим десятки років. Люди ризикують життям, щоб уникнути зустрічі з прикордонниками", – розповів в інтерв’ю виданню "Цензор.НЕТ" голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

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      Він також навів сумну статистику. Так, за 2018 рік під час спроб непомітно перемістити сигарети через Тису потонули понад 20 громадян України. Вони купують задля переміщення контрабанди гідрокостюми, але гірські річки дуже небезпечні.

      Мешканці прикордоння чомусь не хочуть зрозуміти – час змінюється і ми будемо поступово посилювати контроль кордону. Перетнути його непоміченим ставатиме дедалі складніше,
      – запевнив голова ДПСУ.

      При цьому він розповів, що за статистикою, контрабанда через Україну зменшилася в рази. Якщо раніше на кордон проїжджали 10 фур, а затримували 1 для показника, то зараз проїжджають 2, а затримують 1.

      ДПСУ посилює контроль на пунктах пропуску, але не все залежить від служби, зауважив Цигикал. Там працюють багато різних структур, і дуже часто в контрабанді простежується інтерес інших служб.

      blog_ava
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      Теги: Держприкордонслужба Новини України Контрабанда Євросоюз
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