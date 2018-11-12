Чому в Україні підвищили тарифи на газ: Порошенко пояснив ситуацію

Президент Петро Порошенко переконує, що підвищення тарифів на газ було необхідним, оскільки Україні дуже важливо отримати черговий транш МВФ. Щоправда, стверджує він, стан української економіки вже дозволяє взагалі відмовитися від кредитів

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"Уряд ухвалив рішення про підвищення тарифів на газ. Чи був у уряду вибір між добрим і поганим сценаріями? Ні, Уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим, між підвищенням тарифів і ударом по макроекономічній стабільності", – переконує гарант.

Уряд прийняв рішення про підвищення тарифів на газ. Чи був в Уряду вибір між добрим і поганим сценаріями? Ні, Уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим, між підвищенням тарифів і ударом по макроекономічній стабільності. Це приблизно як між Сциллою та Харибдою. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 November 2018

Також український президент зауважив, що без такого кроку обійтися було неможливо, оскільки для "стабільності та розвитку економіки потрібен транш Міжнародного валютного фонду". Додамо, що однією із вимог МВФ, якраз і було підвищення тарифів на газ.

"Стан економіки вже в принципі дозволяє відмовитися від кредитів. Ми так і зробили б, якби не мусили у 2019-2020 роках долати пікові навантаження з виплати старих боргів", – додав Порошенко.

Можна було обійтися без підвищення тарифів? Навряд, бо для стабільності і розвитку економіки потрібен транш МВФ. Стан економіки вже в принципі дозволяє відмовитися від кредитів. Ми так і зробили б, якби не мусили 2019-2020 рр долати пікові навантаження по виплаті старих боргів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 November 2018

Також політик запевнив, що поставив уряду вимогу удосконалити та розширити програму субсидій, а також на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує.

Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні зросли тарифи на газ на 23,5%. Таким чином, відтепер кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубічних метрів, а для підприємств теплокомуненерго – 8361,85 гривні.



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