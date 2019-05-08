Чому в Україні різко зростають ціни на овочі: пояснення експерта

Через збільшення пропозиції української продукції ціни на овочі влітку 2019 року стануть значно меншими. Однак після цього на ринку слід очікувати звичне сезонне коливання цін на овочі.

Таку думку висловив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин виданню "Сьогодні". За його словами, в Україні різниця в цінах влітку, на початоку осені та вкінці зими становить 2-2,5 рази.

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"У жодній країні світу такого не побачите. До того ж, якщо порівняти сезонну динаміку цін в тій же Польщі, або в будь-якій країні Європи, різниця в сезонах становить 1,5%, максимум – 2%. В Україні – 200-210%", – пояснив експерт.

Він сказав, що головною причиною можна вважати – відсутність умов для зберігання товару. Крім цього, виїзні ярмарки з дешевими продуктами не вирішують проблему монополій.

У нас ринки є монополізовані. Відверто кажучи, великі торгові мережі домовляються щодо цін. Словом, роботи ще багато, щоб привести ситуацію до європейського рівня,

– наголосив Пендзик.

До слова експерти з EastFruit пояснили, що у весняному сезоні 2019 року в Україні стрімко зросли ціни на овочі через низький урожай, спричинений несприятливими погодними умовами. Але через рік, до прикладу, борщовий набір може коштувати вже у 10-15 разів менше, і в цьому також немає сенсації.

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