Чому в Україну повертаються давно забуті хвороби: пояснення UNICEF

Низьке охоплення щепленнями призвело до того, що в Україну повертаються давно забуті хвороби, наприклад, дифтерія та правець.

Про це повідомляє UNICEF.

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Організація наголошує, що на початок жовтня 2018 року менше половини (46%) українських дітей віком 18 місяців захищені від дифтерії, кашлюка та правця.

Зазначається, що з початку року в Україні зареєстровано 9 випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дітей та 6 дорослих) та 17 випадків захворювання на правець (5 дітей та 12 дорослих).

UNICEF “Обов’язково вакцинуйте дітей згідно з календарем щеплень, а якщо пропустили вакцинацію – якнайшвидше надолужте пропущені щеплення. Цільноклітинні вакцини АКДП, які є в кожному кабінеті щеплень в Україні, –ефективні та безпечні, їхня якість підтверджена ВООЗ ”.

Чому в Україну повертаються забуті хвороби: дивіться відео

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