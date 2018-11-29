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      Чому в Україну повертаються давно забуті хвороби: пояснення UNICEF

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      Чому українці знову хворіють на дифтерію
      Чому українці знову хворіють на дифтерію / volynnews.com

      Низьке охоплення щепленнями призвело до того, що в Україну повертаються давно забуті хвороби, наприклад, дифтерія та правець.

      Про це повідомляє UNICEF. 

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      Організація наголошує, що на початок жовтня 2018 року менше половини (46%) українських дітей віком 18 місяців захищені від дифтерії, кашлюка та правця.

      Зазначається, що з початку року в Україні зареєстровано 9 випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дітей та 6 дорослих) та 17 випадків захворювання на правець (5 дітей та 12 дорослих).

       
      UNICEF
      “Обов’язково вакцинуйте дітей згідно з календарем щеплень, а якщо пропустили вакцинацію – якнайшвидше надолужте пропущені щеплення. Цільноклітинні вакцини АКДП, які є в кожному кабінеті щеплень в Україні, –ефективні та безпечні, їхня якість підтверджена ВООЗ ”.

       Чому в Україну повертаються забуті хвороби: дивіться відео

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      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Діти Вакцина Інфекція Профілактика захворювань
      Джерело: Здоров'я 24
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