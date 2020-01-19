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      Чому в Зеленського відмовились від дострокових місцевих виборів, – думка експерта

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      Володимир Фесенко / glavred.info

      Політолог Володимир Фесенко вважає, що "Слуга народу" не готова поки йти на вибори в органи місцевого самоврядування. Експерт в коментарі для 24 каналу назвав причини.

      Команда Зеленського дуже хотіла дострокових місцевих виборів, адже після успішних президентських й парламентських кампаній, "Слуга народу" планувала узяти мерів у великих містах й отримати монобільшість в органах місцевого самоврядування. Проте щось пішло не так й ідею проведення позачергових виборів відкинули.

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      Причин для ухвалення такого рішення декілька, кажуть політологи. Це і не готовність президентської партії до нових перегонів, особливо з огляду на скандали всередині фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Зекоманда зробила висновки з поспішного підбору кадрів.

      Тут потрібно шукати нових людей, провести з ними роботу. Оскільки кількість кандидатів більша, ніж на парламентських, це зробити буде складніше. Зеленський не хоче повторювати свою помилку, коли набирали поспіхом людей, – зазначає у коментарі 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко

      У президентській партії побоюються, що владу у регіонах контролюватимуть місцеві еліти, а не Банкова.

      Друга причина відмови від дострокових місцевих виборів – законодавча. Для того аби їх провести, необхідно завершити реформу децентралізації. Крім того, була необхідність ухвалити новий виборчий кодекс, який набрав чинності 1 січня 2020 року.

      Перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ. Політична партія "Слуга народу" вже заявила про свою перемогу.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Місцеві вибори 2020
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