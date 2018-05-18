Чому вагітним та дітям необхідно їсти рибу: цікаві факти
Жінки, які їдять жирну рибу під час вагітності або грудного вигодовування, можуть знизити ризик розвитку бронхіальної астми, харчової алергії або сінної лихоманки у їхніх дітей.
Про це повідомили вчені, які отримали відповідні результати досліджень, передає "Країна здоров'я".
"Вживайте рибу, щоб зменшити ризик розвитку алергії у ваших дітей", – зазначила науковець Карін Йонссон з Університету Чалмерса в Швеції.
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Окрім того, діти, які їли рибу, яйця і борошно в ранньому віці, мали низький ризик розвитку алергії. А все завдяки вмісту у крові Омега-3, яка є в цих продуктах.
Рівень збільшується зі споживанням мамою жирної риби. Матері дітей з високою часткою Омега-3 в крові їли багато риби під час вагітності та лактації, а також ми могли побачити докази цього в грудному молоці,
– зазначила Йонссон.