Чому варто ходити босим: відповідь лікарів

Ходьба босоніж допомагає в розвитку двох сенсорних систем – проприоцептивной і вестибулярної.

Про це розповіла Касі Флегал, член Міжнародної асоціації педіатрії, передає homemaking.

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Коли ми носимо взуття – нервові закінчення на наших ногах не стимулюються. У той час ходьба босоніж допомагає стимулювати мозкові центри.

Доктор рекомендує дозволяти дітям ходити босоніж не тільки по підлозі, але і по землі і траві. Звичайно, не в холодні пори року. Дорослі можуть таким же способом стимулювати сенсорні системи організму.



Дітям корисно ходити босоніж

"У результаті ви дасте дитину відмінну платформу для розвитку мозкових центрів, відповідальних за емоційний контроль, вирішення проблем, мову, соціальні навички та самовпевненість", – наголосила лікарка.

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