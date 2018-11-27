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      Чому варто ходити босим: відповідь лікарів

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      Чому корисно ходити босоніж
      Чому корисно ходити босоніж / nogostop.ru

      Ходьба босоніж допомагає в розвитку двох сенсорних систем – проприоцептивной і вестибулярної.

      Про це розповіла Касі Флегал, член Міжнародної асоціації педіатрії, передає homemaking.

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      Коли ми носимо взуття – нервові закінчення на наших ногах не стимулюються. У той час ходьба босоніж допомагає стимулювати мозкові центри.

      via GIPHY

      Доктор рекомендує дозволяти дітям ходити босоніж не тільки по підлозі, але і по землі і траві. Звичайно, не в холодні пори року. Дорослі можуть таким же способом стимулювати сенсорні системи організму.


      Дітям корисно ходити босоніж  

      "У результаті ви дасте дитину відмінну платформу для розвитку мозкових центрів, відповідальних за емоційний контроль, вирішення проблем, мову, соціальні навички та самовпевненість", – наголосила лікарка. 

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Поради
      Джерело: 24 Канал
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