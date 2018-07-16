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Чому варто користуватись молоком у косметичних процедурах

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Чому варто користуватись молоком у косметичних процедурах
Чому варто користуватись молоком у косметичних процедурах / Shutterstock

Про користь молока батьки повчають своїх дітей ще з дитинства. Але мало хто знає, що молочний напій має неабияку користь для здоров’я волосся людини, її шкіри лиця та ніг.

Молоко вважається корисним через велику кількість унікальних компонентів, які необхідні для життєдіяльності організму. Щоб ваше тіло отримало достатню кількість вітамінів від молока, варто здійснювати декілька косметичних процедур.

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Молочні ванни для тіла та ніг

Частіше влаштовуйте собі молочні ванни невисокої температури, – близько 36-37 градусів, і лежіть у ній протягом 10-15 хвилин. Так, шкіра вашого тіла буде більш бархатною та підтягнутою. Щодо ніг, то для ніжної ванночки варто підготувати півсклянки теплого молока, 2 склянки гарячої води та мед, які варто помістити в одну посудину. Така процедура покращує якість стану ніг і її рекомендовано робити перед сном.

Маски з молока для волосся

Молоко має здатність робити волосся більш м’ягким та слухняним, а також позбавляє лупи. Для приготування маски рекомендують використовувати краще домашнє козяче молоко. В список інгредієнтів б’юті-маски входять яєчний жовток, який потрібно спочатку збити, кисле молока і 1 столова ложка касторової олії, які потрібно додати до жовтка. Суміш розприділіть на волоссі, накрийте поліетиленовою шапочкою і змийте маску через годину.

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Молочні процедури від темних кіл під очима

Щоб ваші очі були виразними та красивими, а темні кола під ними не довелось зафарбовувати різними консилерами, варто звернути увагу на змочування шкіри теплим молоком. Просто нанесіть його за допомогою ватного диску навколо очей і ваша шкіра буде сяяти. Також молоко можна використовувати як засіб для вмивання обличчя перед сном.

Теги: LifeStyle Здорове життя Краса Красиве тіло Здоров'я
Джерело: Tochka.net
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