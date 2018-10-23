Дієтологи рекомендують назавжди виключити з раціону кетчуп, адже цей продукт спричиняє проблеми зі здоров'ям.

1. Столова ложка кетчупу містить приблизно 3,7 грама цукру, тобто у пачці кетчупу цукру більше, ніж у коробці печива з шоколадною крихтою, передає Мed2.

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2. Якщо крапля кетчупу потрапила на одяг – вивести пляму буде вкрай складно.

3. Запах кетчупу, особливо, дешевих марок, стійкий і томатний. Якщо залишити відкриту банку кетчупу на кухні – кімната просочиться запахом щонайменше на кілька годин.

4. А ось і про найбільше "зло" у кетчупах – ці продукти переповнені різними шкідливими добавками – від підсилювачів смаку до барвників і консервантів.

5. Жири у кетчупах – зазвичай, це пальмова олія, а не рослинна, як зазначають у складі виробники. Вона містить дуже багато жирних кислот, які призводять до серцево-судинних захворювань.

Окрім того, кетчупи сприяють набору зайвої ваги досить швидко. А сама пальмова олія з організму виводиться не повністю, ускладнюючи роботу шлунку.

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