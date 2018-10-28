Чому варто почати займатись йогою: пояснення від Уляни Супрун

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про користь від йоги не тільки для фізичного, а й для психічного здоров'я людини.

Як зазначила очільниця МОЗ у своєму Facebook, йога є чудовим варіантом фізичної активності, яка допомагає тримати тіло та розум в тонусі.

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Така активність, за словами Супрун, має багато переваг для психічного здоров'я.

Переваги від занять йогою:

Допомагає боротись зі стресом Допомагає боротись з болем у спині Покращує якість сну Покращує серцево-судинну систему Заохочує більш збалансовано харчуватись Покращує баланс та координацію

Як доказ, Уляна Супрун наводить кілька фахових досліджень.

Це хороший вибір для занять фізичною активністю, що допомагає підвищити витривалість, зміцнити кістки й м’язи та стати більш гнучкими та рухливими,

– підсумувала очільниця МОЗ.

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