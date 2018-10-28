Чому варто почати займатись йогою: пояснення від Уляни Супрун
Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про користь від йоги не тільки для фізичного, а й для психічного здоров'я людини.
Як зазначила очільниця МОЗ у своєму Facebook, йога є чудовим варіантом фізичної активності, яка допомагає тримати тіло та розум в тонусі.
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Така активність, за словами Супрун, має багато переваг для психічного здоров'я.
Переваги від занять йогою:
- Допомагає боротись зі стресом
- Допомагає боротись з болем у спині
- Покращує якість сну
- Покращує серцево-судинну систему
- Заохочує більш збалансовано харчуватись
- Покращує баланс та координацію
Як доказ, Уляна Супрун наводить кілька фахових досліджень.
Це хороший вибір для занять фізичною активністю, що допомагає підвищити витривалість, зміцнити кістки й м’язи та стати більш гнучкими та рухливими,
– підсумувала очільниця МОЗ.
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