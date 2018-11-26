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      Чому варто спати голяка: 5 причин

      2889 Читать новость на русском
      Чому варто спати голим
      Чому варто спати голим / life.pravda.com.ua

      Перед тим, як лягти спати, деякі люди вдягають зручні піжами, багато дівчат люблять вибирати в якості одягу для сну широкі футболки, а треті – мереживні сорочки. Вибір одягу для сну практично безмежний. Але вчені стверджують, що насправді краще спати голими.

      Про це повідомляє "Медікфорум".

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      Причина №1: сон стає глибшим

      Спати голим вкрай корисно, так як це дозволяє заснути набагато краще і міцніше. Справа в тому, що сон без одягу автоматично зменшує температуру тіла. Ідеальною температурою приміщення для сну є 15-19 градусів. 


      Спати голяка корисно для вашого здорв'я

      Причина №2: рівень інсуліну приходить в норму

      Численні дослідження довели, що спати голим корисно для підтримки рівня інсуліну в нормі. Справа в тому, що вплив холодних температур впливає на лептин і адипонектин. Це гормони, які допомагають збалансувати інсулін. 

      Причина №3: ​​метаболізм прискорюється

      Коричневий жир спалює енергію для створення тепла, а також допомагає підтримувати температуру тіла. У сукупності це дозволяє прискорити обмін речовин в організмі, а значить, сприяє схудненню.

      Сон без одягу прискорить метаболізм
      Сон без одягу прискорить метаболізм

      Причина №4: шкіра буде здоровішою

      Здоров'я шкіри залежить від багатьох факторів. У тому числі спання голяка дозволяє зберегти її у гарному стані. Відсутність одягу позитивно позначається на зовнішньому вигляді, тому що дозволяє шкірі дихати. 

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      Причина №5: це сприяє поліпшенню відносин

      У психологічному плані спати голим теж дуже корисно. Адже, як відомо, зіткнення з відкритими ділянками шкіри іншої людини активує вироблення гормону окситоцину. Він полегшує "соціальну синхронізацію".

      Також відомо, що спати голим корисно для відносин. Між партнерами буде миготіти хімія. Адже контакт під час сексу або сну теж розслабляє, допомагає полегшити засинання. Крім того, є теорія, що пари, які не перестають контактувати при засипанні і уві сні, краще сплять, відчувають велику близькість один з одним.

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      Теги: Поради Здорове життя Здоров'я Чоловіче здоров’я Жіноче здоров’я Секс
      Джерело: 24 Канал
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