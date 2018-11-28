Чому варто відмовитися від алкоголю і як це вплине на організм

Вживання алкоголю – звичка, яка глибоко вкорінилася у свідомість кожної людини, без якої не минає жодне застілля. Та частий прийом алкоголю призводить до непоправної шкоди, оскільки від спиртних напоїв страждають всі системи та органи.

Про це повідомляє портал Likar.info.

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Україна входить в п'ятірку країн з найбільшою кількістю вживання алкоголю. Щороку в Україні ставлять на облік 100 тисяч алкоголіків. Це набуває ознак національної епідемії.

Пояснюємо, чому життя без алкоголю має низку вагомих переваг.

Зниження ваги, нормалізація цукру і холестерину

Зниження ваги – дуже приємний побічний ефект від відмови від алкоголю. При відмові від вживання спиртних напоїв контролювати свою вагу буде набагато легше.

Надмірне вживання алкоголю може бути основною причиною вашої повноти. По-перше, деякі спиртні напої (наприклад, пиво, солодке вино) досить калорійні. По-друге, разом з алкогольними напоями ми, як правило, вживаємо велику кількість нездорової калорійної їжі. А по-третє, при вживанні алкоголю організм займається нейтралізацією токсинів, і на переробку їжі у неї залишається менше сил. Це призводить до нагромадження жирової тканини.

Поліпшення роботи мозку

З одного боку алкоголь робить нас сонними… Але це величезна помилка покладатися на келих вина або чарку коньяку як на снодійне. Дійсно, після вживання спиртного ви можете заснути, але це буде неспокійний сон. Ваш мозок не зможе належним чином відпочити. У підсумку, ранок буде важким, а запас енергії мінімальним. До того ж, алкоголь діє і як сечогінний, тому як слід відпочити вночі точно не вийде.

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Порушення сну, збій в роботі внутрішнього годинника організму і відсутність повноцінного відпочинку негативно впливає на нашу розумову діяльність. Через це ми не в змозі сфокусуватися і запам’ятовувати інформацію, що особливо шкідливо для людей, що займаються розумовою діяльністю і заняттями, що вимагають високої концентрації уваги.



Відмова від алкоголю допоможе зберегти красу

Покращення зовнішнього вигляду

Більшою мірою це стосується чоловіків, які займаються спортом. Якщо ви ходите в спортзал, але в той же час не проти прикластися до спиртного, то ефекту від тренувань практично не буде. Так, алкоголь істотно уповільнює ріст м’язів, оскільки він перешкоджає синтезу білка і продукції гормону росту – ключового компоненту в системі відновлення м’язових тканин. До того ж, у любителів спиртного значно посилюються болі після тренувань.

Що стосується жінок, то їм варто знати, що алкоголь – це найлютіший ворог вашої шкіри. Спиртне володіє вираженим сечогінним ефектом, позбавляючи шкіру вологи, що прискорює процес утворення зморшок. Крім того, алкоголь погіршує засвоєння вітаміну А і С, які відіграють важливу роль у підтриманні здорового вигляду шкіри.

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