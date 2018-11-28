15:22
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чому варто відмовитися від алкоголю і як це вплине на організм

      779 Читать новость на русском
      Чому краще не пити алкоголь
      Чому краще не пити алкоголь / Фото з соцмереж

      Вживання алкоголю – звичка, яка глибоко вкорінилася у свідомість кожної людини, без якої не минає жодне застілля. Та частий прийом алкоголю призводить до непоправної шкоди, оскільки від спиртних напоїв страждають всі системи та органи.

      Про це повідомляє портал Likar.info.

      Читайте також: Відмова від алкоголю на місяць: які процеси відбуватимуться в організмі

      Україна входить в п'ятірку країн з найбільшою кількістю вживання алкоголю. Щороку в Україні ставлять на облік 100 тисяч алкоголіків. Це набуває ознак національної епідемії.

      Пояснюємо, чому життя без алкоголю має низку вагомих переваг.

      Зниження ваги, нормалізація цукру і холестерину

      Зниження ваги – дуже приємний побічний ефект від відмови від алкоголю. При відмові від вживання спиртних напоїв контролювати свою вагу буде набагато легше.

      Надмірне вживання алкоголю може бути основною причиною вашої повноти. По-перше, деякі спиртні напої (наприклад, пиво, солодке вино) досить калорійні. По-друге, разом з алкогольними напоями ми, як правило, вживаємо велику кількість нездорової калорійної їжі. А по-третє, при вживанні алкоголю організм займається нейтралізацією токсинів, і на переробку їжі у неї залишається менше сил. Це призводить до нагромадження жирової тканини.

      via GIPHY

      Поліпшення роботи мозку 

      З одного боку алкоголь робить нас сонними… Але це величезна помилка покладатися на келих вина або чарку коньяку як на снодійне. Дійсно, після вживання спиртного ви можете заснути, але це буде неспокійний сон. Ваш мозок не зможе належним чином відпочити. У підсумку, ранок буде важким, а запас енергії мінімальним. До того ж, алкоголь діє і як сечогінний, тому як слід відпочити вночі точно не вийде.

      Читайте також: Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої

      Порушення сну, збій в роботі внутрішнього годинника організму і відсутність повноцінного відпочинку негативно впливає на нашу розумову діяльність. Через це ми не в змозі сфокусуватися і запам’ятовувати інформацію, що особливо шкідливо для людей, що займаються розумовою діяльністю і заняттями, що вимагають високої концентрації уваги.

      Відмова від алкоголю
      Відмова від алкоголю допоможе зберегти красу

      Покращення зовнішнього вигляду

      Більшою мірою це стосується чоловіків, які займаються спортом. Якщо ви ходите в спортзал, але в той же час не проти прикластися до спиртного, то ефекту від тренувань практично не буде. Так, алкоголь істотно уповільнює ріст м’язів, оскільки він перешкоджає синтезу білка і продукції гормону росту – ключового компоненту в системі відновлення м’язових тканин. До того ж, у любителів спиртного значно посилюються болі після тренувань.

      Що стосується жінок, то їм варто знати, що алкоголь – це найлютіший ворог вашої шкіри. Спиртне володіє вираженим сечогінним ефектом, позбавляючи шкіру вологи, що прискорює процес утворення зморшок. Крім того, алкоголь погіршує засвоєння вітаміну А і С, які відіграють важливу роль у підтриманні здорового вигляду шкіри.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сьогодні , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 1123
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сьогодні , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 4447
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 листопада , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 7898
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 листопада , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 3317
      Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      27 листопада , 20:01 Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      61259
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук