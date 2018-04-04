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Чому варто їсти морську капусту: пояснення медиків

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Морська капуста
Морська капуста

Багато людей не полюбляють їсти ламінарію, або ж морську капусту. Однак цей продукт має надзвичайні властивості, які допоможуть позбутись токсинів.

За словами дієтологів, морська капуста належить до низькокалорійних продуктів, які не можуть зашкодити фігурі. Ба більше, ламінарія допомагає прискорити обмін речовин. Також вона активує ферменти, необхідні для травлення та налагодження роботи кишківника і печінки. Якщо щодня вживати 50 грамів морської капусти, то людина може назавжди забути про зайву вагу.

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Унікальні властивості ламінарії на цьому не закінчуються. Лікарі стверджують, що морська капуста може очищати організм від токсинів, солей та зайвої води. Окрім цього, вона збагачує організм білками, унікальними мікроелементами і вітамінами. Зокрема, ламінарія – один із продуктів, який містить велику кількість йоду, що впливає на стан нігтів, волосся та шкіри.

Морська капуста корисна для здоров'я

Останнім аргументом експертів на користь морської капусти є те, що продукт захищає від захворювань щитовидної залози. Відтак ламінарія може врятувати від недуги.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: Healthy style
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