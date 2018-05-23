Чому важливо лікувати післяпологову депресію

Післяпологова депресія у жінки може дати серйозне ускладнення – психоз. І такий стан може бути небезпечним як для малюка, так і для матері та близького оточення.

У багатьох жінок після пологів з’являється меланхолія, яка супроводжується смутком, тривогою, роздратованістю, різкою зміною настрою та сильною втомою. Та через деякий час цей стан минає, передає "Наша мама".

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Та у деяких жінок, які народили дитину, після пологів цей стан може загостритись і тривати довше, переростаючи у післяпологову депресію. Якщо її не лікувати, це може перерости у психоз. Тоді у новоспечених матерів згасає надія і життя втрачає сенс, що може обернутися самогубством жінки або нанесенням шкоди малюку.

Тому, аби жінки швидко вийшли з після пологової депресії та були хорошими матерями своїм малюкам, їх потрібно підтримувати і допомагати виховувати дітей. У деяких випадках необхідно звернутись по допомогу до лікаря.

Що таке психоз?Це група різнорідних психічних розладів, що супроводжуються маренням, галюцинаціями, псевдогалюцинаціями, деперсоналізаціями та іншими симптомами.