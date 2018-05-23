19:37
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чому важливо лікувати післяпологову депресію

187 Читать новость на русском
Чому важливо лікувати післяпологову депресію
Чому важливо лікувати післяпологову депресію / baomoi.com

Післяпологова депресія у жінки може дати серйозне ускладнення – психоз. І такий стан може бути небезпечним як для малюка, так і для матері та близького оточення.

У багатьох жінок після пологів з’являється меланхолія, яка супроводжується смутком, тривогою, роздратованістю, різкою зміною настрою та сильною втомою. Та через деякий час цей стан минає, передає "Наша мама".

Читайте також: На якому місяці вагітності жінка починає відчувати рухи малюка

Та у деяких жінок, які народили дитину, після пологів цей стан може загостритись і тривати довше, переростаючи у післяпологову депресію. Якщо її не лікувати, це може перерости у психоз. Тоді у новоспечених матерів згасає надія і життя втрачає сенс, що може обернутися самогубством жінки або нанесенням шкоди малюку.

Тому, аби жінки швидко вийшли з після пологової депресії та були хорошими матерями своїм малюкам, їх потрібно підтримувати і допомагати виховувати дітей. У деяких випадках необхідно звернутись по допомогу до лікаря.

Що таке психоз?Це група різнорідних психічних розладів, що супроводжуються маренням, галюцинаціями, псевдогалюцинаціями, деперсоналізаціями та іншими симптомами.

Теги: Здоров'я Вагітність і діти Психологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
сьогодні, 19:01 Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо
Інна Жолобович 660
Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
сьогодні, 17:01 Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
Злой Одессит 1095
сьогодні, 16:00 "Юрію, для вас ми перепишемо закон": як владним кланам вдається зберігати контроль над ГПУ
Олександра Дрік 486
Нове життя
сьогодні, 15:02 Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр
Костянтин Богатов 1030
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сьогодні, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 1473
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук