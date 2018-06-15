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Чому важливо правильно розмовляти з дітьми: пояснення від Супрун

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Чому важливо правильно розмовляти з дітьми
Чому важливо правильно розмовляти з дітьми / xvatit.com.ua

З дітьми обов'язково треба багато розмовляти – щоб побавитися, запитати домашнє завдання. А також важливо вести з ними змістовні діалоги. Це дасть дитині можливість розповісти про свої почуття, свій день та інше.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Розмовляти з дитиною та дати можливість їй висловитися не лише цікаво і весело – це також важливо для їхнього розвитку", – зазначила Супрун.

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Регулярні розмови з дітьми покращують їхній словниковий запас, здатність до вивчення мов, допомагають з правописом та словесно-логічним мисленням.

Тож чим раніше ви почнете розмовляти з дітьми – тим краще. Навіть з малюком можна починати комунікувати, повторюючи різні цікаві звуки та відповідаючи смішною мімікою.

Розмови з дітьми корисні для здоров'я – вони допомагають краще пізнавати одне одного та світ навколо,
– підсумувала урядовець.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Діти Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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