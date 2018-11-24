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      Чому весь світ має пам’ятати про Голодомор в Україні: заява канадського сенатора

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      Голодомор в Україні 1932-33 років
      Голодомор в Україні 1932-33 років / Lawliberty.org

      Сучасне покоління зобов’язане захистити пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років. І весь світ має усвідомлювати актуальність Голодомору через 85 років потому.

      Про це в Оттаві під час вшанування жертв Голодомору заявила канадський сенатор Рейнел Андрейчак, повідомляє Укрінформ.

      Щороку серед нас залишається дедалі менше свідків і ми втрачаємо важливий людський зв’язок із тими спогадами. Надалі на нас падає відповідальність із захисту пам’яті мільйонів жертв від напливу пропаганди й заперечень, що досі поширюються Кремлем,
      – сказала Андрейчак.

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      Канадський сенатор наголосила, що Голодомор змусив українців замовкнути, але не здолав їх.

      "Існування України як незалежної держави та готовність українців боротися за неї доводять це. Однак нині, через 85 років після Голодомору, українців знову змусили виступити на захист власної держави, її суверенітету й територіальної цілісності. Знову режим у Кремлі намагається підірвати державність України", – зазначила Андрейчак.

      Вона переконана, що радянський диктатор Йосип Сталін, який є одним з організаторів Голодомору, боявся українців, їх незалежності та небажання підкоритися російському імперському проекту.

      Путін як хороший учень також розуміє загрози, які успішна та демократична Україна створює його правлінню. Саме тому друзі України по всьому світу піднялися разом. Саме тому ми маємо пам’ятати про Голодомор і усвідомлювати його релевантність 85 років потому,
      – наголосила канадський сенатор.

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      До слова, Канада офіційно визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відповідний законопроект до верхньої палати парламенту внесла саме Рейнел Андрейчак.

      Що таке Голодомор в Україні? Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Теги: Новини України Голодомор Історія СРСР Новини політики Канада Україна – Росія Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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