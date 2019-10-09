Чому вибори в Києві відтягуються: версія політолога

Боротьба за крісло мера Києва розпочалася одразу після парламентської кампанії. Коли команда президента Володимира Зеленського зрозуміла, що має дуже високі рейтинги. Але в "Слуги народу" поки точно не визначилися з кандидатурою.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Рейтинг "Слуги народу" досить високий. Але в них немає внутрішньопартійного консенсусу. Там не визначилися з єдиним кандидатом у мери Києва. Тому дата виборів може бути перенесена і погоджена із загальнонаціональними місцевими виборами по всій країні. І проведена також разом з виборами в ОРДЛО,

– зазначає Микола Давидюк.

Микола Давидюк зазначає: соцопитування, яке проводила група "Рейтинг", свідчить, що троє можливих кандидатів мають найбільше шансів: Віталій Кличко, Олександр Ткаченко і Сергій Притула. Але поки невідомо, чи балотуватиметься Ткаченко.

Олександр Ткаченко ближче до олігарха Коломойського, ніж до президента Зеленського. Комбінація може змінитися, якщо від "Слуги народу" балотуватиметься хтось інший, можливо, позапартійний і ближчий до президента України,

– вважає Микола Давидюк.

На думку Давидюка, Кличко в підвішеному стані намагається рефлексувати на будь-які новини. Але розширити свій рейтинг не може, тому робить все можливе, щоб він не знизився. Політолог зауважує: зима може обвалити рейтинги Кличка. Водночас на рейтинги владного кандидата можуть вплинути різні чинники: невдалий Держбюджет, олігархи чи міжнародна ситуація.

Що відомо про проведення виборів у Києві? 4 вересня уряд ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації. 3 жовтня Верховна Рада проголосувала в першому читанні закон "Про столицю України – місто-герой Київ". 12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко вже 9 жовтня може очолити Київську міську державну адміністрацію. Він подав декларацію в НАЗК, у якій вказав, що претендує на цю посаду. Згідно законодавства, чергові вибори мера і Київради повинні пройти восени 2020 року.