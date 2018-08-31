Чому від Макрона "повіяло відлигою" у відносинах із Росією

Президент Франції Еммануель Макрон у Гельсінкі висловився за "повне оновлення" відносин між Росією і Європейським союзом в питаннях безпеки та оборони. Як зазначив французький лідер під час своєї спільної прес-конференції з президентом Фінляндії, його мета – "підтримувати стабільність в регіоні" після холодної війни.

Макрон вибрав для такої заяви "країну, яка знаходиться в ризикованій геополітичної позиції". Крім того, це одна з п'яти держав Євросоюзу, які зберегли нейтралітет щодо НАТО, пише Les Echos.

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Раніше Макрон назвав і дві умови для зближення з Росією, нагадує автор статті. По-перше, на думку президента Франції, ЄС необхідно створити власну структуру безпеки і оборони, розвивати її стратегічну автономію, але водночас вона повинна бути вибудувана на основі практично автоматичної загальної солідарності, що схоже на оборонний принцип НАТО про "напад на одного члена як напад на всіх". По-друге, Росія для цього повинна "дати сигнали" для вирішення конфлікту в Донбасі.

Між тим низка країн, у тому числі Німеччина, Франція та Італія, вже намагаються пом'якшити свої відносини з Володимиром Путіним. Великобританія, яку французька газета називає єдиною реальною військовою силою в Європі крім Франції, навпаки, посилює політику протистояння РФ через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

Стурбовані також Польща і три прибалтійські країни. До того ж Росія і сама проводить найбільші маневри, що для західних країн служить підтвердженням її прагнення до великомасштабних конфліктів,

– зауважується у публікації.

Але головною причиною, яка штовхає французького президента на те, щоб зміцнювати європейську безпеку та налагоджувати діалог з Москвою, є прихід у Білий дім Дональда Трампа і його погрози на адресу НАТО, вважає автор матеріалу.

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