Чому вид спорту, де головне правило "упав, значить – помер" робить людей щасливими

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – не так давно це було лише невинною історичною реконструкцією, а нині – повноцінний вид спорту, де інтриги, пристрастей і драми не менше, ніж на футбольних полях. На полі бою зовсім мало обмежень: суперника можна бити чим і куди завгодно, аж поки він не опиниться на землі. Головне правило: упав, значить – помер. На щастя, це лише спортивна поразка.

Також у випуску: Чемпіонати світу "Битва націй". На яких ролях українці у цьому спорті та скільки у них медалей на чемпіонатах світу. Що робить учасників історичних реконструкцій щасливими людьми.