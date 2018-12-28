Чому вид спорту, де головне правило "упав, значить – помер" робить людей щасливими
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – не так давно це було лише невинною історичною реконструкцією, а нині – повноцінний вид спорту, де інтриги, пристрастей і драми не менше, ніж на футбольних полях. На полі бою зовсім мало обмежень: суперника можна бити чим і куди завгодно, аж поки він не опиниться на землі. Головне правило: упав, значить – помер. На щастя, це лише спортивна поразка.
Також у випуску:
Чемпіонати світу "Битва націй".
На яких ролях українці у цьому спорті та скільки у них медалей на чемпіонатах світу.
Що робить учасників історичних реконструкцій щасливими людьми.
Джерело: 24 канал
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