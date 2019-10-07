Чому відбулося зміцнення гривні у вересні: пояснення Фурси

Гривня увійшла в вересень у "бадьорому настрої і хорошій формі". Що допомагало гривні восени? З одного боку, величезний оптимізм, який поділяли і інвестори, і суспільство.

Про це розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність".

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За його словами, інвестори побачали приклад Словаччини, яка зробила реформи і це привело до зміцнення її валюти майже в 2 рази. "У підсумку, гривню купували і купували. До того ж, у вересні відбувся останній аукціон з розміщення державних облігацій", – додав Фурса.

Там Мінфін запропонував 5-річні облігації і несподівано зіткнувся з супер попитом. У підсумку, іноземці купили гривень більш, ніж на 500 мільйонів доларів за один аукціон. В країну за тиждень зайшло більше, ніж 500 мільйонів доларів. І навіть враховуючи активний викуп НБУ, гривня на цьому тлі підстрибнула і дійшла аж до 24,

– заявив експерт.

Проте, Фурса вважає, що за рахунок цього вийшов "ефект стислої пружини" і тепер гривня робить стрибок назад замість тихого відходу на підготовлені позиції.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність" за 6 жовтня 2019 року:

Зазначимо, що У Нацбанку розповіли, що вони витратили 200 мільйонів доларів на підтримку гривні. Це пов'язано із тим, що пропозиція валюти зменшилася, а попит на неї навпаки – зріс. Тим часом кредитна рейтингова агенція Standard & Poor's спрогнозувала курс гривні до 2022 року – він становитиме 28,5 гривень.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу