00:43
7 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      Чому відбулося зміцнення гривні у вересні: пояснення Фурси

      236 Читать новость на русском
      Чому відбулося зміцнення гривні у вересні: пояснення Фурси
      Чому відбулося зміцнення гривні у вересні: пояснення Фурси / Ілюстратичне фото

      Гривня увійшла в вересень у "бадьорому настрої і хорошій формі". Що допомагало гривні восени? З одного боку, величезний оптимізм, який поділяли і інвестори, і суспільство.

      Про це розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність".

      До теми: Що відбувається з доларом: пояснення експерта

      За його словами, інвестори побачали приклад Словаччини, яка зробила реформи і це привело до зміцнення її валюти майже в 2 рази. "У підсумку, гривню купували і купували. До того ж, у вересні відбувся останній аукціон з розміщення державних облігацій", – додав Фурса.

      Там Мінфін запропонував 5-річні облігації і несподівано зіткнувся з супер попитом. У підсумку, іноземці купили гривень більш, ніж на 500 мільйонів доларів за один аукціон. В країну за тиждень зайшло більше, ніж 500 мільйонів доларів. І навіть враховуючи активний викуп НБУ, гривня на цьому тлі підстрибнула і дійшла аж до 24,
      – заявив експерт.

      Проте, Фурса вважає, що за рахунок цього вийшов "ефект стислої пружини" і тепер гривня робить стрибок назад замість тихого відходу на підготовлені позиції. 

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність" за 6 жовтня 2019 року:

      Зазначимо, що У Нацбанку розповіли, що вони витратили 200 мільйонів доларів на підтримку гривні. Це пов'язано із тим, що пропозиція валюти зменшилася, а попит на неї навпаки – зріс. Тим часом кредитна рейтингова агенція Standard & Poor's спрогнозувала курс гривні до 2022 року – він становитиме 28,5 гривень.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Яка собівартість iPhone 11 Pro Max: вражаюча цифра
      6 жовтня
      15345
      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини України Відеоблоги Гривня Долар-Гривня Гроші Інвестиції
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      6 жовтня , 22:07 Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      Ірина Вихрущ 1354
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 жовтня , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 325
      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      6 жовтня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      Ірина Вихрущ 5167
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 жовтня , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 335
      Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      6 жовтня , 19:30 Опанування потужної зброї українськими військовими та моторошна ДТП на Одещинні – відео тижня
      Марія Лелека 968
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук