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      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Кажуть, якщо хочеш позбутися минулого, то перш за все маєш позбутися усього, що символізує небажане минуле. У нас в Україні, до речі, це чудово розуміють.

      Згадайте тільки, коли "даїшників" замінювали патрульними, то перш за все забрали в них символ продажності – смугастий жезл. Замінили його смішним "льодяником" і, як бачимо, все правильно зробили.

      От у Москві важливості символів не розуміють. Росіянами ще двадцять років тому радили – хочете змін на краще, то поховайте нарешті свій символ минулого – закопайте мумію комуністичного вождя, який вже мало не століття лежить на Червоній площі. Але росіяни тоді не послухали, то ж вже незабаром в тамтешньому Мавзолеї в них знову лежатимуть дві мумії – був Ленін-Сталін, а буде Ленін-Путін. Але грець з ними, давайте краще про нашу країну поговоримо...

      Читайте також: Закон про мову: що змінилося?

      Прощання з пережитками

      Україна сьогодні знову на порозі змін. Були ми там у 2014 році, коли змели стару владу й жадали від нової суттєвих реформ. Тепер ситуація повторилася – фактично знову змели стару владу: голосування у рекордні 73% за Зеленського політологи називають безкровною революцією. Відтак, до керма країни вже незабаром стане нова влада, і їй наполегливо радять відмовитися від одного з символів кондової української бюрократії – а саме від використання будівлі Адміністрації Президента, що височіє на вулиці Банковій.

      Зведена будівля ще в минулому столітті, в 1939 році – до війни там сиділи Блюхер, Жуков та Ватутін. За німецької окупації там був генерал-комісаріат, потому ЦК Компартії з кабінетами Хрущова та Щербицького. З 1991 року на Банковій розташувалася Адміністрація Президента Кравчука, а потім усіх його наступники. Відтак, в країні просто немає одіознішого символу зашкарублої бюрократії, аніж та будівля.

      Подейкують, що й Порошенко не був в захваті там працювати. Кажуть, Петро Олексійович начебто розмірковував над тим, щоб звідти переїхати, але зрештою відмовився від цієї ідеї. Виявилося, що дуже зручно користуватися старими благами, коли в тебе під боком парламент й усі міністерства. Зручно, коли в тебе в будівлі басейн, їдальня, бомбосховище та кілька підземних переходів за межі урядового кварталу. Дуже зручно, коли можеш парканом відокремитися від співгромадян й в тиші та спокої про країну хвилюватися.

      Новий президент зажадав собі "open space" – відкритий простір – не хоче працювати в будівлі на Банковій й наказав своїй команді підшукати нове приміщення. Утім, чи вдасться йому реалізувати своє бажання, щодо цього є певні сумніви. Радше за все у Володимира Зеленського з цим нічого не вийде – і причин тому безліч. Якщо він відмовитися від будівлі на Банковій – де йому з командою працювати? Або нову будівлю будувати під такі специфічні задачі, що забере кілька років, або ж, якщо швидко – можна орендувати кілька поверхів в приватному бізнес-центрі. Тільки решта користувачів бізнес-центру точно не будуть у захваті від такого сусіда: там і охорона значно посилиться й припаркованих автівок навколо побільшає.

      На додачу доведеться обладнувати секретні телефонні та інтернет-мережі, облаштовувати захист від підслуховування, мати залу для засідань ради нацбезпеки й оборони, захист від того, щоби по тому бізнес-центру ніхто не міг спересердя поцілити з ручного гранатомета, мати броньований бункер та спеціальну їдальню, щоб президента не отруїли, мати кабінет з медичним обладнанням, де президента могли б швидко відкачати після інфаркту. Обладнати все це у приватному бізнес-центрі, мабуть, нереально і в будь-якому разі дуже-дуже дорого. Зводити нову будівлю – довго і знову ж таки дорого. То ж, змушений констатувати – з відмовою Зеленського від будівлі Адміністрації на Банковій буде так само, як і з його обіцянками саджати весною та знизити комуналку, що реалізувати неможливо.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Публікації Адміністрація Президента
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