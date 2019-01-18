Чому відвідини туалету з телефоном є небезпечними для здоров'я

Засиджуватися зі смартфоном або робити селфі в туалеті шкідливо для здоров'я.

Про це повідомляє Tech Times з посиланням на мікробіолога Пола Матевеле з Лондонського університету Метрополітен.

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Він зазначив, що обідок унітазу, кнопка змиву, ручка дверей і взагалі все, до чого ми торкаємося в туалеті населяють шкідливі бактерії, в тому числі кишкова паличка, клостридії та інші мікроорганізми, які призводять до захворювання шлунково-кишкового тракту.



Ходити зі смартфоном в туалет – те саме, що не мити руки після нього

Також довге сидіння на унітазі може обернутися і іншими наслідками для здоров'я, включаючи геморой.

"Ходити в туалет з телефоном особливо небезпечно, оскільки люди носять гаджети з собою всюди, постійно до них торкаються і навіть кладуть на стіл під час їжі", – наголошується в статті.

Це все одно що не мити руки після туалету. Смартфони переносять на собі безліч шкідливих мікроорганізмів, і це тим більше недобре, враховуючи, як часто ми підносимо їх до обличчя.

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