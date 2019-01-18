12:29
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Чому відвідини туалету з телефоном є небезпечними для здоров'я

      1393 Читать новость на русском
      Чому не можна ходити в туалет зі смартфоном
      Чому не можна ходити в туалет зі смартфоном / pixabay.com

      Засиджуватися зі смартфоном або робити селфі в туалеті шкідливо для здоров'я.

      Про це повідомляє Tech Times з посиланням на мікробіолога Пола Матевеле з Лондонського університету Метрополітен.

      Читайте також: Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених

      Він зазначив, що обідок унітазу, кнопка змиву, ручка дверей і взагалі все, до чого ми торкаємося в туалеті населяють шкідливі бактерії, в тому числі кишкова паличка, клостридії та інші мікроорганізми, які призводять до захворювання шлунково-кишкового тракту. 

      Смартфон в туалеті
      Ходити зі смартфоном в туалет – те саме, що не мити руки після нього

      Також довге сидіння на унітазі може обернутися і іншими наслідками для здоров'я, включаючи геморой.

      "Ходити в туалет з телефоном особливо небезпечно, оскільки люди носять гаджети з собою всюди, постійно до них торкаються і навіть кладуть на стіл під час їжі", – наголошується в статті.

      Це все одно що не мити руки після туалету. Смартфони переносять на собі безліч шкідливих мікроорганізмів, і це тим більше недобре, враховуючи, як часто ми підносимо їх до обличчя.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Гігієна Здорове життя Смартфони
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сьогодні , 12:01 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 334
      Без "сірих конячок": які одіозні судді не потраплять до Антикорупційного суду
      сьогодні , 11:30 Без "сірих конячок": які одіозні судді не потраплять до Антикорупційного суду
      Віталій Шабунін 150
      Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      сьогодні , 10:01 Головні дати 2019 року, які не можна пропустити
      Євгенія Мазур
      Які судді стали найкращими у 2018 році: думка людей
      сьогодні , 10:00 Які судді стали найкращими у 2018 році: думка людей
      Ірина Шиба 146
      Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      сьогодні , 08:41 Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      Злой Одессит 2797
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня 2018 , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня 2018 , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук