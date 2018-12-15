Чому виникає бронхіальна астма: пояснення лікаря

Бронхіальна астма належить до тих захворювань, які найбільше впливають на показники смертності населення або значно зменшують знижують якість життя пацієнта.

Лікар-пульмонолог вищої категорії Медичного центру Medicover Надією Сидорик в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 назвала основні симптоми та причини астми.

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Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що у 2017 році хворих на бронхіальну астму у світі становило 235 мільйонів. У 2015 році в Україні зареєстрували 210 тисяч людей з таким діагнозом.

Бронхіальна астма – симптоми: • задуха із порушенням вдиху;

• нічний та ранковий кашель;

• кашель, що виникає під час фізичного навантаження;

• відчуття свисту в грудній клітці;

• дискомфорт в грудній клітці.

Найчастіше люди, які страждають на бронхіальну астму, відчувають симптоми вночі або одразу після того, як прокинулася. При контакті з інфекцією, алергенами або через сильні емоції симптоми посилюються.



Симптоми бронхіальної астми

Причини виникнення

Лікар зазначає, що причини виникнення бронхіальної астми можна розділити на дві групи – внутрішні та зовнішні.

До внутрішніх факторів можна віднести спадковість чи генетичну схильність, а також надлишкову вагу тіла.

Зовнішні фактори – це подразники, які спричиняють розвиток астми:

• цигарковий дим;

• рослинний пилок;

• побутовий пил;

• забруднене навколишнє середовище;

• шерсть домашніх тварин.

Діагноз "бронхіальна астма" може встановити лише лікар. Для цього він призначає спеціальні обстеження.



Діагноз "бронхіальна астма" може встановити лише лікар

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