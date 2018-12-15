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      Чому виникає бронхіальна астма: пояснення лікаря

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      Бронхіальна астма: причини, симптоми
      Бронхіальна астма: причини, симптоми / myweekly.co.uk

      Бронхіальна астма належить до тих захворювань, які найбільше впливають на показники смертності населення або значно зменшують знижують якість життя пацієнта.

      Лікар-пульмонолог вищої категорії Медичного центру Medicover Надією Сидорик в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 назвала основні симптоми та причини астми.

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      Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що у 2017 році хворих на бронхіальну астму у світі становило 235 мільйонів. У 2015 році в Україні зареєстрували 210 тисяч людей з таким діагнозом.

       
      Бронхіальна астма – симптоми:
      • задуха із порушенням вдиху;
      • нічний та ранковий кашель;
      • кашель, що виникає під час фізичного навантаження;
      • відчуття свисту в грудній клітці;
      • дискомфорт в грудній клітці.

      Найчастіше люди, які страждають на бронхіальну астму, відчувають симптоми вночі або одразу після того, як прокинулася. При контакті з інфекцією, алергенами або через сильні емоції симптоми посилюються.

      Симптоми бронхіальної астми
      Симптоми бронхіальної астми

      Причини виникнення

      Лікар зазначає, що причини виникнення бронхіальної астми можна розділити на дві групи – внутрішні та зовнішні.

      До внутрішніх факторів можна віднести спадковість чи генетичну схильність, а також надлишкову вагу тіла.

      Зовнішні фактори – це подразники, які спричиняють розвиток астми:

      • цигарковий дим;
      • рослинний пилок;
      • побутовий пил;
      • забруднене навколишнє середовище;
      • шерсть домашніх тварин.

      Діагноз "бронхіальна астма" може встановити лише лікар. Для цього він призначає спеціальні обстеження.

      Діагноз
      Діагноз "бронхіальна астма" може встановити лише лікар

      Повну версію матеріалу про бронхіальну астму читайте тут.

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      Теги: Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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