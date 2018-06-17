17:23
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Чому виникає чутливість зубів та що з цим робити

105 Читать новость на русском
Чому виникає чутливість зубів та що з цим робити
Чому виникає чутливість зубів та що з цим робити / vremya-sovetov.

Чимало людей стикались з неприємним та навіть нестерпним відчуттям, коли їсти морозиво, пити каву, чистити зуби. Це може свідчити про те, що у вас дуже чутливі зуби.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Це досить поширене явище, яке можуть викликати звичайні речі, на які ви просто не звертаєте увагу – жорстка зубна щітка чи надмірне споживання солодощів", – пише Супрун.

Читайте також: Чи потрібно видаляти зуби мудрості

Іноді підвищена чутливість зубів може минати без лікування або може бути наслідком природних процесів в організмі.

Найчастіше чутливі зуби викликає:
- карієс
- злам зуба
- зношеність пломб
- захворювання ясен
- зношеність емалі зуба
- оголення кореня зуба
- використання жорсткої зубної щітки та неправильна техніка чищення
- надмірне споживання кислих продуктів, газованих напоїв та солодощів
- агресивне відбілювання зубів.

Стоматолог може запропонувати усунути цю проблему за допомогою зубної пасти для зняття чутливості чи гелю з фтором для зміцнення емалі зубів.

Якщо прості засоби не допомагають, можна зробити реставрацію зубів або поставити коронки для усунення причин підвищеної чутливості. Також стоматолог може усунути надмірну чутливість, полікувавши кореневі канали.

Вдома фахівці рекомендують використовувати пасти з вмістом нітрату калію, зубна щітка має бути м'якою. Також зменшити чутливість допоможе відмова від вживання кислих продуктів, газованих напоїв та продуктів із високим вмістом вуглеводів.

 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Уляна Супрун Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
сьогодні, 17:00 Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 207
Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
сьогодні, 16:05 Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
470
Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
сьогодні, 11:57 Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
Ілля Кенігштейн 978
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сьогодні, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1635
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 червня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4845
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук