Чому виникає чутливість зубів та що з цим робити

Чимало людей стикались з неприємним та навіть нестерпним відчуттям, коли їсти морозиво, пити каву, чистити зуби. Це може свідчити про те, що у вас дуже чутливі зуби.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Це досить поширене явище, яке можуть викликати звичайні речі, на які ви просто не звертаєте увагу – жорстка зубна щітка чи надмірне споживання солодощів", – пише Супрун.

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Іноді підвищена чутливість зубів може минати без лікування або може бути наслідком природних процесів в організмі.

Найчастіше чутливі зуби викликає:

- карієс

- злам зуба

- зношеність пломб

- захворювання ясен

- зношеність емалі зуба

- оголення кореня зуба

- використання жорсткої зубної щітки та неправильна техніка чищення

- надмірне споживання кислих продуктів, газованих напоїв та солодощів

- агресивне відбілювання зубів.

Стоматолог може запропонувати усунути цю проблему за допомогою зубної пасти для зняття чутливості чи гелю з фтором для зміцнення емалі зубів.

Якщо прості засоби не допомагають, можна зробити реставрацію зубів або поставити коронки для усунення причин підвищеної чутливості. Також стоматолог може усунути надмірну чутливість, полікувавши кореневі канали.

Вдома фахівці рекомендують використовувати пасти з вмістом нітрату калію, зубна щітка має бути м'якою. Також зменшити чутливість допоможе відмова від вживання кислих продуктів, газованих напоїв та продуктів із високим вмістом вуглеводів.

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