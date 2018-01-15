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Чому виникає дисбактеріоз кишечника: 5 причин

14:00, сьогодні 1435 Читать новость на русском
Дисбактеріоз кишечника: причини і симптоми
Дисбактеріоз кишечника: причини і симптоми / www.womenshealthmag.com

Наш щоденний раціон повинен складатися з їжі, яка є корисною для мікрофлори кишечника.

Як пояснює дієтолог Оксана Скиталінська у своєму Facebook, людина і її мікробіота (мікрофлора) повинні перебувати у певній рівновазі. А якщо ця рівновага порушується, то це призводить до дисбактеріозу кишечника.

За словами дієтолога, цей синдром небезпечний тим, що кишечник стає легкопроникним для різних небезпечних речовин, зокрема, токсинів, алергенів, запальних молекул, канцерогенів.

Скиталінська розповіла, як можна спровокувати дисбактеріоз кишечника.

Харчовий фактор

Синдром надмірного росту бактерій може викликати дефіцит харчових волокон, пребіотиків і пробіотиків та дефіцит цинку, вітамінів Д та А. А також надмірне вживання цукру (солодощі, солодкі промислові напої), транс-жирів, насичених жирів та омега-6 жирів.

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Ліки

Як каже дієтолог, посилюють проникність кишечника нестероїдні протизапальні ліки такі як: аспірин, парацетамол. Крім того, при поєднанні аспірину та вітаміну С проникність ще більше посилюється, тому їх приймають окремо.

Хіміотерапія та променева терапія

Експерт наголошує, що пацієнти, які проходять хіміотерапію та променеву терапію, повинні будувати свій раціон, що спримований на відновлення мікрофлори кишечника.

Порушення біологічних ритмів

Вкрай важливо лягати спати та прокидатися в один і той же час, каже Скиталінська. Тобто, якщо ви лягаєте пізно, то і прокидатися треба тоді, коли виспитеся не менше 7 годин.

Хронічний стрес

Під час стресу кортикотропний гормон посилює проникність кишечника і спричинює запалення.

Алкоголь

За словами дієтолога, проникність кишечника сильно збільшується через 4 дні після прийому алкоголю, інколи через два тижні. Тому виживання навіть червоного вина може збільшити ризик запалень.

Симптоми дисбактеріоз кишечника:

Газоутворення.

Бурчання в животі.

Підвищена чутливість до певної їжі, алергії, пітніння

Аутоімунні захворювання.

Проблеми із щитовидною залозою.

Висипання на шкірі та запальні реакції на шкірі.

Синдром подразненого кишечника (СПК).

Коліти (запалення кишечника).

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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